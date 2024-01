HBO nakręci trzeci sezon serialu "Biały Lotos". Nowe nazwiska w obsadzie

Łukasz Szewczyk

Leslie Bibb, Dom Hetrakul, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Parker Posey i Tayme Thapthimthong dołączają do obsady trzeciego sezonu nagrodzonego Emmy® serialu HBO Original "Biały Lotos" w reżyserii Mike'a White'a, wraz z powracającą członkinią obsady Natashą Rothwell. Zdjęcia rozpoczną się w lutym w okolicach Koh Samui, Phuket i Bangkoku, a serial będzie śledził nową grupę gości w hotelu "Biały Lotos".HBO nawiązało współpracę z Urzędem Turystyki Tajlandii, aby wesprzeć zdjęcia i promocję kolejnego sezonu.- mówi Janet Graham Borba, EVP of Production, HBO & Max- dodaje Thapanee Kiatphaibool, gubernator Urzędu ds. Turystyki Tajlandii (TAT)Pierwszy sezon, którego premiera odbyła się w lipcu 2021 r., a którego akcja rozgrywa się na Hawajach, otrzymał 20 nominacji do nagrody Emmy w 13 kategoriach i zdobył 10 statuetek, najwięcej spośród wszystkich produkcji tego roku, w tym dla Serialu limitowanego/antologii serialowej. Akcja drugiego sezonu, którego premiera odbyła się w grudniu 2022 r., rozgrywała się na Sycylii. Ta część zdobyła 23 nominacje do nagrody Emmy, w tym dla Najlepszego serialu dramatycznego.