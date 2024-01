Serial "The Curse" już dostępny wyłącznie w SkyShowtime (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Premiera "The Curse" na platformie SkyShowtime.

Współtwórcami, współscenarzystami i producentami wykonawczymi "The Curse" są Benny Safdie i Nathan Fielder. Bohaterami serialu są Whitney i Asher Siegel, nowożeńcy, którzy próbują przekonać do swojej wizji ekologicznego życia i budownictwa mieszkańców miasteczka Española w Nowym Meksyku. Ich plany krzyżuje jednak Dougie - ekscentryczny producent, który widzi w ich historii świetny temat na reality show. Kiedy para zaczyna podejmować wątpliwe etycznie decyzje, ich konsekwencje szybko odbijają się na ich związku. Główne role w serialu grają Emma Stone, Nathan Fielder i Bennny Safdie. Gościnnie na ekranie pojawiają się nominowany do Oscara Barkhad Abdi, nominowany do Emmy® Corbin Bernsen oraz Constance Shulman."The Curse" to koprodukcja SHOWTIME oraz A24. Za reżyserię odpowiada Nathan Fielder. Producentami wykonawczymi serialu reprezentującymi wytwórnię Fruit Tree są Emma Stone, Dave McCary i Ali Herting. Josh Safdie pełni też funkcję producenta wykonawczego z ramienia wytwórni Elara.Serial "The Curse" już można obejrzeć wyłącznie w SkyShowtime. Pierwszych pięć odcinków jest dostępnych od dziś, kolejnych pięć trafi do serwisu 16 lutego.