Łukasz Szewczyk

Trzecia edycja reality show "Farma" w Polsat Box Go przed emisją w TV

• W Polsat Box Go przedpremierowo jest już dostępny pierwszy odcinek trzeciej edycji programu rozrywkowego "Farma".

• Kolejne odcinki popularnego reality show będą trafiały do serwisu na dzień przed emisją w Telewizji Polsat.

• Program poprowadzą Marcelina Zawadzka i Ilona Krawczyńska.

Fot. Polsat

W 3. edycji programu pierwszymi uczestniczkami na farmie będą kobiety. Osiem wspaniałych, silnych, niestrudzonych farmerek rozpoczyna swoją przygodę, mierząc się z najtrudniejszymi jak do tej pory zadaniami, wymagającymi siły fizycznej. I gdy farma zacznie już funkcjonować, a uczestniczki znajdą sposób na współpracę, wejdą Oni! Jak ułożą się role w grupie? Czy kobiety dadzą sobie odebrać przywilej bycia pierwszymi?



Nowe odcinki "Farmy" będą trafiać do pakietu Polsat Box Go Premium z jednodniowym wyprzedzeniem. W pakiecie można obejrzeć także dwa pierwsze sezony programu.