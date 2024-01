"Asteroid City" od stycznia w SkyShowtime

Łukasz Szewczyk

• "Asteroid City", najnowszy film Wesa Andersona, w którym główne role grają Jason Schwartzman, Scarlett Johansson i Tom Hanks trafi do SkyShowtime.

"Asteroid City" na podstawie scenariusza i w reżyserii siedmiokrotnie nominowanego do Oscara Wesa Andersona dla wytwórni Focus Features to kino z największymi gwiazdami w głównych i drugoplanowych rolach. W filmie występują m.in. Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Adrien Brody, Bryan Cranston i Edward Norton.Akcja dzieje się około roku 1955 w fikcyjnym pustynnym miasteczku na południowym zachodzie USA. Młodzi astrologowie i pasjonaci kosmosu z całego kraju zbierają się na coroczne świętowanie Dnia Asteroidy, ale ich naukowe spotkanie przerywają wydarzenia, które mogą na zawsze zmienić los świata. Podczas radosnego celebrowania osiągnięć młodych astrologów pojawia się nieoczekiwany gość - kosmita. Miasteczko Asteroid City zostaje odizolowane od reszty świata pod fałszywą przyczyną wymyśloną przez wojsko. Młodzi geniusze, przypominający nieco tych z klasycznych filmów Spielberga, mają jednak plan, jak o przełomowym wydarzeniu poinformować świat zewnętrzny.Taka historia byłaby jednak dla Wesa Andersona zbyt prosta... Na wschodnim wybrzeżu śledzimy innych bohaterów "Asteroid City", którzy na scenie przygotowują się do wystawienia sztuki zatytułowanej - a jakże - "Asteroid City". Zaglądamy za kulisy produkcji i podglądamy życie aktorów około 1955 roku, kiedy szlifują oni swoje umiejętności i dążą do osiągnięcia statusu gwiazd. Asteroid City to film równie zabawny, jak inne dzieła Andersona, ale tym razem ma iście kosmiczną skalę i taką też liczbę tematów porusza. Mamy tutaj wejrzenie w siebie i kameralną analizę złożonych relacji rodzicielskich oraz nowych związków, przeciwstawienie dorosłych i dzieci potrafiących tych dorosłych przechytrzyć, tajemnice i odkrycia, kontrast rozległego Zachodu i szarego Wschodu... A wszystko jest idealnie zrównoważone emocjonalnie - w niepowtarzalnym stylu Wesa Anderson potrafi.Film "Asteroid City" dostępny będzie od 14 stycznia na platformie SkyShowtime.