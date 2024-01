Piłkarski turniej o Superpuchar Hiszpanii w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Między 10 a 14 stycznia widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć na żywo wszystkie mecze piłkarskiego turnieju o Superpuchar Hiszpanii (Supercopa de España).

• W zmaganiach wezmą udział czołowe zespoły ubiegłego sezonu LaLiga oraz finaliści Copa del Rey, czyli FC Barcelona, Real Madryt, Atlético Madryt oraz CA Osasuna.

W pierwszym półfinale dojdzie do derbowej konfrontacji Realu Madryt z Atlético Madryt. Królewscy postarają się o rewanż za wrześniowe starcie z Atléti w lidze, które przegrali 1:3. Oba zespoły są w tym sezonie bardzo skuteczne, dlatego kibice mogą spodziewać się widowiskowej i ofensywnej gry. Szczególnie groźne powinny być takie gwiazdy jak Jude Belligham, Álvaro Morata, Rodrygo, Antoine Griezmann, Vinícius Júnior czy Ángel Correa. Transmisja tego emocjonująco zapowiadającego meczu rozpocznie się w środę, 9 stycznia o 20:00 na antenie Eleven Sports 1.W drugim półfinale broniąca trofeum FC Barcelona zmierzy się z CA Osasuną, która ma szansę na swój pierwszy triumf w Superpucharze Hiszpanii. W barwach ekipy z Katalonii będzie można zobaczyć liczącego na kolejne trofeum w karierze klubowej Roberta Lewandowskiego, który w poprzedniej edycji Supercopa de España strzelał gole w obu spotkaniach. Czy uda mu się powtórzyć wyczyn z zeszłego roku? Część odpowiedzi na to pytanie powinniśmy uzyskać podczas relacji na żywo w czwartek, 10 stycznia o 20:00 w Eleven Sports 1.Finał zaplanowano na niedzielę, 14 stycznia o 20:00. Czy dojdzie w nim do pierwszego w tym roku El Clásico? A może do decydującej rywalizacji przystąpią inne zespoły?Wszystkie mecze rozgrywane w ramach Superpucharu Hiszpanii poprzedzi na antenie Eleven Sports 1 godzinne studio, w którym Mateusz Majak wraz ze swoimi gośćmi przygotuje widzów na nadchodzące emocje. Swoimi opiniami podzielą się z kibicami między innymi Piotr Urban, Maciej Kruk, Krzysztof Rot i Łukasz Wiśniowski. Spotkania skomentuje Mateusz Święcicki z Marcinem Gazdą (pierwszy półfinał i finał) oraz Sebastianem Chabiniakiem (drugi półfinał).Superpuchar Hiszpanii w ELEVEN SPORTS:Środa (10 stycznia)• godz. 19:00 studioMateusz Majak, Krzysztof Rot, Piotr Urban, Maciej Kruk• godz. 20:00(na żywo)komentarz: Mateusz Święcicki, Marcin GazdaCzwartek (11 stycznia):• godz. 19:00 studioMateusz Majak, Krzysztof Rot, Piotr Urban, Maciej Kruk• godz. 20:00komentarz: Mateusz Święcicki, Sebastian ChabiniakNiedziela (14 stycznia):• godz. 19:00 studioMateusz Majak, Łukasz Wiśniowski, Piotr Urban, Maciej Kruk• godz. 20:00komentarz: Mateusz Święcicki, Marcin Gazda