Piąty sezon "Policjantów z sąsiedztwa" od stycznia w Telewizji WP

Łukasz Szewczyk

• W środę (17 stycznia) na antenie Telewizji WP pojawią się nowe odcinki "Policjantów z sąsiedztwa".

• To już piąty sezon programu dokumentalnego, który cieszy się wśród widzów dużą popularnością.

• W kolejnych 30 odcinkach nie zabraknie emocji, nowych bohaterów, a także dobrze znanych twarzy z poprzednich sezonów programu.

Widzowie znów będą mogli zajrzeć do świata prawdziwych policjantów, którzy każdego dnia stoją na straży bezpieczeństwa, prawa i porządku publicznego. W piątym sezonie pojawi się wiele nowości. Ekipa programu wybierze się na Podlasie, do Moniek, gdzie pozna dwóch nowych policjantów - Konrada i Łukasza, emanujących niezwykle pozytywną energią. Za to w Kutnie, w województwie łódzkim, pierwszy raz w historii programu, widzowie poznają trzyosobowy patrol - Damiana, Marcina oraz Negata - psa policyjnego.Fani serialu dokumentalnego "Policjanci z sąsiedztwa" mogą przygotować się na odcinki pełne emocji. Policyjne pościgi, usiłowania zabójstwa, grożenie nożem, małżeńskie kłótnie czy spory o wymiary ryb w stawie to tylko niektóre tematy, jakie pojawią się w nadchodzącym sezonie.Program można oglądać od 17 stycznia na antenie Telewizji WP, od środy do piątku, o godzinie 20:05. Za produkcję programu odpowiada Constantin Entertainment Polska.