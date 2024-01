Telenowele "Rubi" oraz "Imperium kłamstw" w Novelas+

Łukasz Szewczyk

• Styczeń w Novelas+ zaoferuje nam dwie meksykańskie produkcje od Televisy, które zyskały na świecie rzesze fanów

Widzowie Noveals+ będą mogli zobaczyć powrót kultowej meksykańskiej produkcji RUBI z 2004 roku z nową wersją lektorską i lepszą jakością obrazu. To 115-odcinkowa historia tytułowej narcystycznej młodej dziewczyny, której nie cechuje nic dobrego poza jej zniewalającą urodą.Rubi wyróżnia się na tle innych kobiet niespotykanym pięknem i wdziękiem. Bohaterka wraz z matką Refugio i siostrą Cristiną (jedyną żywicielką rodziny) żyje w ubóstwie, czego bardzo się wstydzi i niemalże gardzi przedstawicielami podobnej klasy społecznej.Dzięki pomocy Cristiny Rubi wyjeżdża do college'u, gdzie zaprzyjaźnia się z pochodzącą z zamożnej rodziny dziewczyną z niepełnosprawnością. Niedługo potem Maribel pożałuje nawiązania znajomości. Zazdrosna i bezlitosna Rubi zrobi wszystko, aby dopiąć swego i wyjść z ubóstwa. Jej marzeniem od dziecka jest poślubienie bogatego męża, tak aby nie musieć już w życiu pracować, a jedynie pławić się w luksusie.Narcyzm Rubi doprowadzi do rozbicia związku Maribel i Hectora w dniu ich planowanego ślubu. Główna bohaterka wykorzysta swoją urodę i wdzięk, by zdobyć wszystko, czego zapragnie, niezależnie od poniesionych przez innych kosztów. Telenowela "Rubi" codziennie o 17:45 w Novelas+.W styczniu widzowie Novelas+ będą mogli obejrzeć również inny meksykański hit -. Meksykańska telenowela w produkcji Televisy, która od swojej premierowej emisji w 2020 roku, zebrała rzesze fanów na całym świecie. Życie głównej bohaterki, znanej kuratorki sztuki, Elisy Cantu, diametralnie zmienia się po przyjeździe do rodzinnego Meksyku w celu celebracji własnych urodzin. Ojciec Elisy, znany przedsiębiorca i milioner zostaje odnaleziony martwy wraz z młodą dziewczyną - Julią.Od tego momentu Elisa i narzeczony denatki, młody aspirujący policjant, Leonardo Velasco rozpoczynają własne śledztwo i próbują odpowiedzieć na masę nasuwających się pytań. Główni bohaterowie chcą dowiedzieć się co łączyło Julię z o wiele starszym mężczyzną, Augusto, a także co było powodem ich śmierci.Powoli odkrywając kolejne strzępy prawdy o zamordowanych bliskich, Elisa i Leonardo poznają skrywane przez członków rodziny intrygi i tajemnice. Co więcej, okazuje się, że ojciec Elisy był zamieszany w nielegalne interesy z wpływowymi, lecz bardzo niebezpiecznymi osobami. Gdy młodzi coraz bardziej narażają się bandzie, w efekcie zostaje porwana siostra Elisy Renata. Od tego momentu Elisa i Leonardo wiedzą, że aby odkryć całą prawdę i uratować dziewczynę muszą ze sobą współpracować na dobre i na złe. Nikt nie spodziewa się jednak, że w tym wszystkim znajdzie się również miejsce na uczucie, które z biegiem czasu zaczyna pojawiać się pomiędzy głównymi bohateramiMłodzi odkrywają całe imperium kłamstw, w które byli zamieszani Julia i Augusto i muszą zmierzyć się z prawdą o swoich rodzinach, jednocześnie broniąc własnej miłości, pomimo przeciwności losu. "Imperium kłamstw" to 92-odcinkowa pełna napięcia, nieprzewidywalna historia. Telenowela dostępna w Novelas+ codziennie, o godz. 18:40.Produkcje dostępne są także w Canal+ Online.