Rusza nowy kanał Polsat News Polityka

• Telewizja Polsat rozbudowuje obszar informacji i publicystyki

• W środę (10 stycznia 2024 roku) nadawani rozpocznie nowy kanał Polsat News Polityka

- mówi Piotr Witwicki, Dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat.Od 10 stycznia 2024 rokuzaoferuje widzom m.in. bezpośrednie transmisje obrad Sejmu i Senatu. Transmitowane będą też posiedzenia wszystkich komisji śledczych.- dodaje Piotr Witwicki.Od poniedziałku do piątku o godz. 17:30 w programienadawanym bezpośrednio z Sejmu czołowi dziennikarze Polsatu m.in. Bartłomiej Maślankiewicz i Wojciech Dąbrowski będą rozmawiać z politykami o tym, co tu i teraz jest najważniejsze w pracach obu Izb.Także od poniedziałku do piątku o 21:00 Karolina Olejak i Przemysław Szubartowicz - dziennikarze Interii wbędą wraz z politykami, komentatorami i ekspertami podsumowywać mijający dzień w polskiej polityce.- m.in. w sieciach kablowych czy platformach cyfrowych. Kanał Wydarzenia 24 będzie nadawany w naziemnej telewizji cyfrowej.W ofercie Grupy Polsat pozostaje kanał, który przez całą dobę nadaje serwisy informacyjne, sportowe i pogodę a także na bieżąco śledzi to co dzieje się w przestrzeni social mediów. To oferta dla widzów, którzy oczekują czystej informacji, bez dodatku publicystyki.Wydarzenia 24 od teraz będą dostępne na pozycji 49 w ofercie naziemnej telewizji cyfrowej obejmującej 98,9% populacji kraju. Stacja oferowana będzie także operatorowm płatnej telewizji.Treści Polsat News Polityka będą nadawane na dotychczasowej satelitarnej koncesji kanału Wydarzenia 24. Treści z kanału Wydarzenia 24 będą nadawane na podstawie nowej koncesji w na rozpowszechnianie kanału w telewizji naziemnej w ramach MUX1.Po zmianach, oferta informacji i publicystyki w Grupie Polsat Plus to główny, flagowy kanał informacyjny Polsat News, Polsat News Polityka, Wydarzenia 24, które będą nadawane naziemnie, Polsat News 2 oraz obecność najważniejszych programów - "Wydarzeń" i "Gościa Wydarzeń" na antenie głównej oraz w innych, wybranych kanałach Grupy Polsat Plus. Oferta telewizyjna jest rozwijana wraz z rosnącą pozycją Grupy w Internecie - przede wszystkim poprzez portale Interia.pl (w tym Wydarzenia.Interia.pl) i Polsatnews.pl.