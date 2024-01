Kaitlyn Dever dołącza do obsady drugiego sezonu serialu HBO "The Last of Us"

Łukasz Szewczyk

• Aktorka Kaitlyn Dever wcieli się w rolę Abby, wykwalifikowanej żołnierki, której czarno - białe widzenie świata zostanie poddane prawdziwej próbie.

• Wszystko może się zmienić, kiedy chcesz pomścić tych, których kiedyś kochałeś.

Kaitlyn Dever / Fot. Materiały prasowe

- powiedzieli Craig Mazin i Neil Druckman - twórcy, scenarzyści, reżyserzy i producenci wykonawczy "The Last of Us".Serial HBO Original "The Last of Us" - oparty na znanej na całym świecie i cenionej przez graczy i krytyków grze wideo The Last of Us, opracowanej przez Naughty Dog dla platform Playstation®, został napisany i wyprodukowany przez Craiga Mazina i Neila Druckmana. Serial jest koprodukcją z Sony Pictures Television. Producentami wykonawczymi są Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan i Rose Lam. Serial wyprodukowany został przez PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint oraz Naughty Dog.