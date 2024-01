Łukasz Szewczyk

Seria "Dorastanie w świecie zwierząt" na antenie National Geographic Wild

• By przetrwać w dzikiej dżungli, zwierzęta zmuszone są do walki o terytorium, pożywienie i status.

• Jak w tak trudnym środowisku znaleźć w sobie matczyne uczucia?

• Seria "Dorastanie w świecie zwierząt" to pełna emocji podróż, która ukazuje życie młodych istnień od momentu przyjścia na świat, aż po dorosłość.

Fot. National Geograpahic