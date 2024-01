FX pokaże serial Viaplay "Sprawa Iwony Wieczorek"

Łukasz Szewczyk

• Na antenie kanały FX zadebiutuje polska produkcja Viaplay

"Sprawa Iwony Wieczorek" to serial dokumentalny Viaplay, który analizuje dowody i stawia ważne pytania w sprawie najgłośniejszego zaginięcia ostatnich 20 lat. Ostatnim śladem, jaki pozostał po Iwonie Wieczorek jest krótkie nagranie z monitoringu przy wejściu na plażę numer 63. Z tego miejsca od domu dzielił ją już jedynie kawałek promenady oraz pas Parku Ronalda Reagana w Gdańsku. Niestety, Iwona Wieczorek nigdy nie dotarła do swojego domu. Dziś sprawą zajmują się policjanci z krakowskiego oddziału Archiwum X, słynącego ze stosowania najnowszych technologii i nieszablonowego podejścia do prowadzenia śledztw. Mimo to, fakt, że nadal nie udało się odnaleźć ciała lub trafić na ślad życia Iwony sprawia, że wokół sprawy narosło wiele teorii - również amatorskich. Można je znaleźć zarówno w tradycyjnych mediach, na forach internetowych jak i w social mediach. W serialu eksperci odniosą się do większości z nich.Serial zawiera pogłębione wywiady z osobami, które były najbliżej śledztwa. Zostaną przeanalizowane nagrania z kamer miejskich, dowody oraz wydarzenia, które miały miejsce przed, w trakcie i po zaginięciu 19-latki. Pojawią się mniej i bardziej znane wątki, takie jak postać 'mężczyzny z ręcznikiem' idącego śladem Iwony, pracowników zakładu oczyszczania miasta, którzy powinni byli widzieć Iwonę zmierzającą do domu. Nie zabraknie tematów związanych ze znajomymi Iwony, sopockiej Zatoki Sztuki i wielu innych. Widzowie zobaczą również wywiad z matką Iwony, która opowie o swojej rozpaczy, bólu i najbardziej wstrząsających chwilach sprzed lat. W serialu pojawi się również wątek dziennikarza śledczego Janusza Szostaka, który korzystał z niekonwencjonalnych metod odnalezienia zaginionej, włączając w to wizyty u jasnowidzów.Telewizyjna emisja trzech odcinków serialu "Sprawa Iwony Wieczorem" w poniedziałki (15, 22 i 29 stycznia 2024 roku) o godz. 22.00 na antenie FX.Latem 2023 roku serial zadebiutwał na platformie Viaplay, z kolei jesienią 2023 roku seria pojawiła się także w ofercie Netflix.