Nowa odsłona serwisu WP abcZdrowie

Łukasz Szewczyk

• Serwis WP abcZdrowie zaprezentował odświeżoną odsłonę.

• Strona główna ma nowy, lżejszy graficznie i nowoczesny wygląd.

• Jest na niej więcej tekstów redakcyjnych, pojawił się także nowy moduł dla treści natywnych.

Na nowej stronie głównej WP abcZdrowie wygospodarowano miejsce dla większej liczby tekstów redakcyjnych. Zwiększono też dostępność formatów dla reklamodawców. Pojawiły się m.in. moduły dla treści natywnych oraz promujące cykle content marketingowe. Mają one ułatwiać użytkownikom nawigację po stronie oraz informować o nowych wydaniach Be Healthy Magazine i Bilansu Zdrowia, czy też nowych odcinkach cykli wideo.- mówi Dorota Mielcarek, szefowa redakcji WP abcZdrowie.Nowością są też liczniki konsultacji udzielonych przez ekspertów. W serwisie każdego dnia pojawiają się treści medyczne poparte wiedzą specjalistów, które ułatwiają codzienne dbanie o zdrowie. Aby jeszcze mocniej podkreślić ekspercki charakter serwisu, pokazano w nim liczniki konsultacji udzielonych przez ekspertów współpracujących z redakcją.- mówi Anna Jakimiuk, Business Owner obszaru Zdrowie i Parenting.Serwis WP abcZdrowie każdego miesiąca dociera do ponad 7 milionów użytkowników (Mediapanel - grudzień 2023 r.). Jego misją jest popularyzacja wiedzy o zdrowiu i zdrowym trybie życia, dostarczanie rzetelnych informacji, a także zachęcanie do dbania o zdrowie.