Mocny serial Marvel Studios. "Echo" już dostępny w Disney+ (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Najnowszy serial Marvel Studios właśnie zadebiutował w Disney+.

• Pięcioodcinkowa produkcja, którą można obejrzeć bez znajomości innych tytułów z Kinowego Uniwersum Marvela, jest już dostępna dla widzów w całości.

"Echo" to wyczekiwany przez fanów serial z uwielbianego uniwersum. Główna bohaterka - Maya Lopez (Alaqua Cox) - wzbudza zainteresowanie Wilsona Fiska (Vincent D'Onofrio), stojącego na czele przestępczego imperium. Gdy los sprowadza ją do domu rodzinnego, musi skonfrontować się z własną rodziną oraz swoim dziedzictwem. Serial dostępny jest w całości w Disney+.W "Echo" występują także Chaske Spencer ("Wild Indian", "Angielka"), Graham Greene ("1883", "Goliath"), Tantoo Cardinal ("Czas Krwawego Księżyca", "Stumptown"), Devery Jacobs ( "Rdzenni i wściekli") Zahn McClarnon ("Strzępy mroku", " Rdzenni i wściekli"), Cody Lightning ("Hej, Viktor!", "Four Sheets to the Wind").Odcinki serialu wyreżyserowali Sydney Freeland (Navajo) i Catriona McKenzie (Gunaikurnai). Producentami wykonawczymi są Kevin Feige, Stephen Broussard, Louis D'Esposito, Brad Winderbaum, Victoria Alonso, Richie Palmer, Jason Gavin ("Blackfeet"), Marion Dayre i Sydney Freeland. Współproducentami wykonawczymi są Jennifer L. Booth i Amy Rardin.