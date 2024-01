Drugi sezon "Tokyo Vice" od lutego w HBO Max (wideo)

Łukasz Szewczyk

• "Tokyo Vice", serial stworzony i napisany przez zdobywcę Tony Award J.T. Rogersa powraca z drugim sezonem.

Drugi sezon serialu jest zainspirowany relacją amerykańskiego dziennikarza Jake'a Adelsteina. Zdjęcia powstawały w Tokio. Historia zabiera widzów głębiej w przestępczy półświatek miasta, gdy Adelstein (Ansel Elgort) uświadamia sobie, że życie jego oraz bliskich jest w niebezpieczeństwie.Obsada: nominowany do Złotego Globu Ansel Elgort, nominowany do Oscara® Ken Watanabe, nominowany do Oscara Rinko Kikuchi, Rachel Keller, Show Kasamatsu, Ayumi Ito oraz Yosuke Kubozuka i Miki Maya.Twórcy: producenci wykonawczy - J.T. Rogers oraz zdobywca Emmy Alan Poul oraz Alex Boden, Josef Kubota Wladyka, Brad Caleb Kane, Adam Stein, Ken Watanabe, zdobywczyni Emmy® Emily Gerson Saines, Ansel Elgort, Jake Adelstein, Kayo Washio, Destin Daniel Cretton, zdobywca Academy Award John Lesher oraz czterokrotnie nominowany do Academy Award® i zdobywca Emmy® Michael Mann.W dniu premiery (8 lutego 2024 roku) będzie można obejrzeć dwa odcinki tej docenionej przez krytyków produkcji. Kolejne pojawią się na platformie HBO Max w tygodniowych odstępach.