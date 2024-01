PolSKI Turniej. 10 dni ze skokami narciarskimi w Eurosporcie

Łukasz Szewczyk

• Wisła, Szczyrk i Zakopane to następne przystanki w Pucharze Świata w skokach narciarskich.

• W ciągu 10 dni skoczkowie będą rywalizować w PolSKIm Turnieju, na który składają się trzy razy kwalifikacje, trzy konkursy indywidualne, konkurs duetów i konkurs drużynowy.

PolSKI Turniej na antenie Eurosportu 1 i w Eurosporcie Extra w Playerze skomentują Marek Rudziński. W studiu realizowanym w Wiśle, Szczyrku i Zakopanem stałymi gośćmi Michała Korościela będą Magdalena Pałasz i Jakub Kot. Formę skoczków analizował będzie również trzykrotny medalista olimpijski, 10-krotny medalista mistrzostw świata i dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli Martin Schmitt. Reporterem podczas turnieju będzie Kacper Merk.PolSKI Turniej to rywalizacja rozgrywana na skoczniach w Wiśle, Szczyrku i Zakopanem. W piątek rozegrane zostaną kwalifikacje do niedzielnego konkursu w Wiśle. Na sobotę zaplanowany jest konkurs duetów. Po dniu przerwy skoczkowie przeniosą się do Szczyrku, gdzie we wtorek odbędą się kwalifikacje, a dzień później konkurs indywidualne. W kolejny weekend walka o punkty Pucharu Świata toczyć się będzie w Zakopanem. W piątek zobaczymy kwalifikacje, w sobotę drużynówkę, a w niedzielę konkurs indywidualny wieńczący pierwszą edycję PolSKIego Turnieju. Każdy skok transmitowany będzie w Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.Najważniejsze informacje dotyczące sezonu zimowego, artykuły, wywiady i materiały wideo są publikowane na stronie eurosport.pl, a także w mediach społecznościowych kanału.Plan transmisji w Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze:Piątek (12 stycznia):• godz. 17:15, Wisła, kwalifikacjeSobota (13 stycznia):• godz. 15:00, Wisła, konkurs duetówNiedziela (14 stycznia):• godz. 15:00, Wisła, konkurs indywidualnyWtorek (16 stycznia):• godz. 17:15, Szczyrk, kwalifikacjeŚroda (17 stycznia):• godz. 16:45, Szczyrk, konkurs indywidualnyPiątek (19 stycznia):• godz. 17:15, Zakopane, kwalifikacjeSobota (20 stycznia):• godz. 15:00, Zakopane, konkurs drużynowyNiedziela (21 stycznia):• godz. 15:00, Zakopane, konkurs indywidualny