Ferie zimowe z Polskim Radiem

Łukasz Szewczyk

• Polskie Radio na czas ferii zimowych przygotowało audycje specjalne, spotkania, konkursy z nagrodami i dużo muzyki.

• Polskie Radio odwiedzi osiem miejscowości górskich, skąd nadawać będzie audycje ze stoków narciarskich w ramach akcji "Z głową w górach".

Podczas ferii zimowych w ramach akcji "Z głową w górach" dziennikarze Programu 1 Polskiego Radia, radiowej Trójki i Polskiego Radia Dzieciom obecni będą w ośmiu miejscowościach górskich: Wisła - 12-13 stycznia, Szczyrk - 16-17 stycznia, Zakopane - 19-20 stycznia, Zieleniec - 26-27 stycznia, Ustrzyki Dolne - 02-03 lutego, Sienna - 09-10 lutego, Krynica-Zdrój - 16-17 lutego oraz Jurgów - 23-24 lutego. W każdym z tych miejsc na słuchaczy czekać będą konkursy z nagrodami, muzyka dj-ska, spotkania z dziennikarzami oraz szereg atrakcji.Poza tym w Polskim Radiu Dzieciom od 15 stycznia do 25 lutego w "Poranku w Polskim Radiu Dzieciom" w poniedziałki zapowiedź tego, co w danym tygodniu się wydarzy, we wtorki "Odjazdowy ekspres zimowy", czyli przegląd najciekawszych wydarzeń, w środy "Ferie w teatrze" - spotkania z aktorami i twórcami programów artystycznych stworzonych specjalnie na ferie, w czwartki - "Gwiazdy dziecięce", w piątki - "Ferie z książką". W Polskim Radiu Dzieciom startuje także cykl "Ferie z muzeum" oraz serwis specjalny feriedzieci.polskieradio.pl.Na antenie radiowej Czwórki w czasie ferii w "Pierwsze słyszę" (od poniedziałku do piątku o godz. 7.00-10.00) o tym, od czego zacząć jazdę na snowboardzie i łyżwach czy biegówkach, zabawne dźwiękowe historie z Archiwum Polskiego Radia na temat ferii dawniej, a w cyklu "Ojczysty, dodaj do ulubionych" powstałym we współpracy z NCK hasła związane z zimą. Z kolei w "Stacji kultura" (od poniedziałku do piątku o godz. 10.00 - 12.00) słuchacze dowiedzą się, m. in. co dzieje się w ciekawych miejscach i jak można spędzić ten czas ferii zimowych bez dalekich podróży. W "Muzycznym Lunchu" (od poniedziałku do piątku o godz. 13.00-14.00) muzyczni dziennikarze Czwórki będą prezentować swoje propozycje do #Snowtracku2024, z którego powstanie playlista udostępniona w serwisach streamingowych. Dziennikarze Czwórki przygotowali także codzienną zabawę "Zgadnij co to?" (w "Resecie" od poniedziałku do piątku 17.00-19.00), a 3 lutego będzie można ich spotkać w Kotelnicy w Białce Tatrzańskiej na Oscyp Snowboard Contest, którego radiowa Czwórka jest patronem medialnym.Polskie Radio Chopin podczas ferii zimowych od poniedziałku do piątku o godz. 11.00 będzie emitować kolejne odcinki audycji Chop-in-pop, w której Mariusz Gradowski przedstawi znane z popkultury tematy muzyczne inspirowane twórczością Fryderyka Chopina.Polskie Radio Kierowców rozpoczęło akcję we współpracy z ITD i Policją, obserwując kontrole autokarów przed wyjazdami z dziećmi w trasy. Antena będzie informować o sytuacji pogodowej na trasach dojazdowych do głównych miejsc wypoczynku: Krynica-Zdrój, Szczyrk, Karpacz, Zakopane itp. Słuchacze mogą także liczyć na komunikaty o sytuacji na drogach z polskich