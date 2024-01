Kolekcja produkcji Taylora Sheridana w SkyShowtime

Łukasz Szewczyk

to nowy serial oryginalny z Davidem Oyelowo w roli głównej. Jego twórcą i showrunnerem jest Chad Feehan. Za produkcję wykonawczą - poza Feehanem i Oyelowo -odpowiada także nominowany do Oscara Taylor Sheridan. Ten wyczekiwany przez widzów 8-odcinkowy serial można oglądać wyłącznie w SkyShowtime. Nowe odcinki dodawane są do serwisu co tydzień, odcinek finałowy zaplanowany został na koniec stycznia.Serial "Lawmen: Bass Reeves" opowiada mało znaną historię najbardziej legendarnego stróża prawa na Dzikim Zachodzie i pokazuje drogę Reevesa (David Oyelowo) od niewolnika do pierwszego czarnego szeryfa na zachód od Missisipi. Choć w trakcie trwania służby szeryf aresztował ponad 3000 kryminalistów, odznaka stała się dla niego także obciążającym moralnie i duchowo brzemieniem, które kładło się cieniem na życiu jego ukochanej rodziny.W roli głównej występuje producent wykonawczy serialu, nominowany do nagrody Emmy® David Oyelowo. Towarzyszą mu: Lauren E. Banks, Demi Singleton, Forrest Goodluck, nagrodzony Emmy Barry Pepper, laureat honorowego Oscara Donald Sutherland oraz nominowany do Emmy Dennis Quaid. W obsadzie znaleźli się także występujący gościnnie Shea Whigham i Garrett Hedlund oraz aktorzy grający role drugoplanowe: Joaquina Kalukango, Lonnie Chavis, Tosin Morohunfola, Dale Dickey, Rob Morgan, Ryan O'Nan, Margot Bingham, Mo Brings Plenty, Justin Hurtt-Dunkley i Bill Dawes. Twórcą, producentem wykonawczym i showrunnerem serialu Lawmen: Bass Reeves jest Chad Feehan. W gronie producentów wykonawczych znaleźli się także: nominowany do Oscara Taylor Sheridan, David Oyelowo, David C. Glasser, Jessica Oyelowo, David Permut, Christina Alexandra Voros, Ron Burkle, Bob Yari i David Hutkin."Lawmen: Bass Reeves" to najnowszy serial Sheridana, dostępny w SkyShowtime obok innych jego dzieł. W serialufani Yellowstone poznają początki historii rodziny Duttonów, która rusza w podróż na zachód przez Wielkie Równiny. Natomiastto kolejny rozdział sagi o Duttonach. Główne role w tej produkcji grają nominowany do Oscara Harrison Ford i laureatka tej nagrody, Helen Mirren. Towarzyszy im nowe pokolenie rodziny Duttonów, z którym przenosimy się na początek XX w. To czasy, w których pandemia, historyczna susza i koniec prohibicji odciskają potężne piętno na górzystym zachodzie kontynentu i jego mieszkańcach.opowiada o rodzinie McLusky - nieformalnych władcach Kingstown w stanie Michigan, gdzie jedyna prosperująca branża to więziennictwo. Główne role grają: nominowany do Oscara Jeremy Renner i zdobywczyni tej nagrody, Dianne Wiest. Serial porusza kwestie systemowego rasizmu, korupcji i niesprawiedliwości.Kolejnym bardzo wyrazistym - choć już nie w westernowym stylu - serialem jest, inspirowany prawdziwym amerykańskim programem wojskowym. Opowiada on historię Joe (Zoe Saldaña), która próbuje pogodzić życie osobiste z rolą kluczowej agentki CIA prowadzącej wojnę z terroryzmem.Wielkim hitem stał się także serial, w którym główną rolę gra nominowany do Oscara Sylvester Stallone. Wciela się on w wysoko postawionego nowojorskiego mafiosa, Dwighta "Generała" Manfrediego. Poznajemy go w chwili, gdy po 25 latach wychodzi z więzienia, a szef bezceremonialnie zsyła go do Tulsy w Oklahomie.Użytkownicy SkyShowtime mogą także zobaczyć wszystkie 5 sezonówz nagrodzonym Oscarem i Emmy Kevinem Costnerem. To dramat o rodzinie Duttonów, której przyszłość jest zagrożona przez aspiracje polityków i sojusze wrogów.Dystrybutorem wymienionych seriali jest Paramount Global Content Distribution.