"Legia w czyśćcu". Rusza seria audio Przeglądu Sportowego Onet i Onet Audio

Łukasz Szewczyk

• W Onet Audio oraz w serwisie Przegląd Sportowy Onet pojawiła się właśnie nowa seria dokumentalna audio "Legia w czyśćcu".

• Seria powstała na podstawie reportażu dziennikarza Przeglądu Sportowego Onet Łukasza Olkowicza, który opisał, co doprowadziło do zapaści warszawskiego klubu oraz jak wyglądało jego uzdrawianie.

W pięcioodcinkowej serii reportażu "Legia w czyśćcu" autor opowie także o bohaterach: o legendzie - Jacku Zielińskim, o kapitanie Legii - Josue, o Koście Runjaiciu, który porządki w Legii zaczął od... magazynku w ośrodku treningowym. Narratorem drugiego odcinka został Cezary Miszta - młody bramkarz, który wziął na siebie ciężar znacznie większy niż utrzymanie swojego klubu w Ekstraklasie.- mówi Łukasz Olkowicz, autor reportażu, dziennikarz Przeglądu Sportowego Onet.W pierwszym odcinku "Legia w czyśćcu" można posłuchać o dwóch twarzach Josue. W drugim autor zajmie się okresem, gdy Legii groził spadek do pierwszej ligi. Bohaterem trzeciego odcinka będzie Jacek Zieliński, który w krytycznym momencie zaczął układać zespół po swojemu. Kolejna część to akademia warszawskiego klubu i talenty, w których narastają wątpliwości, czy mają szansę przebić się do drużyny wicemistrzów Polski. Piąty, ostatni odcinek, to Legia zreformowana - pełne trybuny na jej meczach, porządki Kosty Runjaicia i plany na przyszłość."Legia w czyśćcu" - podcast dostępny w każdą środę od 17 stycznia w Onet Audio oraz na Przegląd Sportowy Onet. Narratorem jest jeden z najbardziej znanych głosów w Polsce - Jarosław Łukomski, który należy do najbardziej znanych polskich lektorów, czytał m.in. takie filmy jak: Helikopter w ogniu, Milczenie owiec, Faceci w czerni czy serial Newsroom.