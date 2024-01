"DziśAI w Polsce". Rzecz o sztucznej inteligencji w podcaście TOK FM

Łukasz Szewczyk

• W ramach podcastu TOK FM "Techstorie" rusza specjalny trzyodcinkowy cykl zatytułowany "DziśAI w Polsce".

• Jego autorki - Sylwia Czubkowska i Joanna Sosnowska - przyjrzą się tematowi sztucznej inteligencji i polskiemu udziałowi w jej tworzeniu.

"Techstorie" to podcast TOK FM opowiadający o wyzwaniach, jakie technologia stawia przed społeczeństwami, polityką, gospodarką - i odwrotnie. Przez trzy kolejne wtorki Sylwia Czubkowska i Joanna Sosnowska zapraszają na jego specjalne wydanie zatytułowane "DziśAI w Polsce". W pierwszym odcinku jego autorki poszukają odpowiedzi na pytania, gdzie w wyścigu o prym na rynku sztucznej inteligencji znajduje się Polska, dlaczego Polacy są tak licznie reprezentowani w AI i gdzie w Polsce znajdują się kuźnie talentów informatycznych. W drugiej części opowiedzą o ludziach, którzy tworzą AI - tych za granicą i tych w Polsce. Pokażą ich drogę, doświadczenie i cenę, którą musieli zapłacić za dojście na szczyt. W ostatniej odsłonie cyklu przyjrzą się rozwiązaniom technologicznym - czy Polska powinna mieć swój model językowy i czy powstanie u nas czempion AI, a jeśli tak, to co zrobić, żeby nie uciekł na zachód.Podcastu "Techstorie" można posłuchać na tokfm.pl, w aplikacji mobilnej TOK FM oraz na platformach Spotify i Apple Podcasts.Nowe odcinki ukazują się co tydzień, we wtorki. Premiera specjalnego cyklu "DziśAI w Polsce" 16 stycznia