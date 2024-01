Futurystyczny "Twórca" w Disney+

Łukasz Szewczyk

• Na platformę Disney+ trafiła jedna z głośniejszych produkcji science fiction ostatnich miesięcy.

• Mowa tu o filmie "Twórca" - thrillerze sci-fi, w reżyserii Garetha Edwardsa, którego polska premiera kinowa odbyła się we wrześniu ubiegłego roku.

Jest rok 2055 i trwa wojna pomiędzy ludźmi a siłami sztucznej inteligencji. Joshua (John David Washington), były agent służb specjalnych, którego żona zaginęła w niejasnych okolicznościach, zostaje zrekrutowany do wytropienia i zlikwidowania nieuchwytnego architekta zaawansowanej technologii wraz z jego dziełem. Poszukiwany twórca wynalazł broń, która z jednej strony może przyczynić się do zakończenia wojny, ale z drugiej niesie niebezpieczeństwo unicestwienia całej ludzkości. Joshua i jego zespół elitarnych agentów przekraczają linię wroga i docierają do mrocznego miejsca, gdzie odkrywają, że śmiertelną bronią jest sztuczna inteligencja pod postacią małego dziecka.Za reżyserię produkcji odpowiada Gareth Edwards ("Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie", "Godzilla"). W filmie występują: John David Washington ("Tenet"), Gemma Chan ("Eternals"), Ken Watanabe ("Incepcja"), Sturgill Simpson ("Dog"), debiutantka Madeleine Yuna Voyles i zdobywczyni Oscara® Allison Janney ("Jestem najlepsza. Ja, Tonya")."Twórca" zapewnia niesamowite doznania wizualne, a także stanowi nie lada gratką dla miłośników muzyki. W produkcji wykorzystano utwory m.in. Radiohead czy Deep Purple, a ścieżkę dźwiękową skomponował Hans Zimmer.