Viaplay z nową ofertą publicznego odtwarzania wydarzeń sportowych

Łukasz Szewczyk

• Viaplay Group uruchamia odświeżoną ofertę publicznego odtwarzania wydarzeń sportowych, skierowaną do właścicieli barów, restauracji i innych lokali gastronomicznych.

• Oferta obejmuje dostęp do transmisji wyścigów F1, gal KSW, meczów Premier League, Bundesligi, Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA oraz wielu innych wydarzeń sportowych.

Odświeżona oferta Viaplay skierowana do właścicieli barów, restauracji i innych lokali gastronomicznych obejmuje licencję na publiczne odtwarzanie wydarzeń sportowych dostępnych na polskiej platformie Viaplay. Cena dla poszczególnych nabywców jest uzależniona od powierzchni lokalu oraz czasu obowiązywania licencji. Nowością w stosunku do poprzedniej oferty jest możliwość zawarcia umowy na 18 miesięcy. W tym przypadku nabywca zapłaci 300 PLN (lokale mniejsze niż 150m2), 600 PLN (lokale o powierzchni pomiędzy 150 a 500 m2) lub 900 PLN (lokale powyżej 500 m2) miesięcznie.Z kolei przy umowie zawieranej na okres 12 miesięcy dla właścicieli lokali o powierzchni mniejszej niż 150 m2 obowiązuje cena 400 PLN miesięcznie (mniej o 33% w porównaniu do poprzedniej oferty). Dla lokali pomiędzy 150 a 500 m2 opłata wynosi 700 PLN miesięcznie (o 36% mniej niż dotychczas). Właściciele lokali o wielkości powyżej 500 m2, przy umowie obowiązującej przez 12 miesięcy, zapłacą 1,000 PLN co miesiąc (mniej o 37%).Każdy, kto w okresie od 17 stycznia do 30 stycznia 2024 roku nabędzie licencję na publiczne odtwarzanie Viaplay i dokona płatności z góry za okres 18 miesięcy, otrzyma zniżkę w wysokości opłaty za 3 miesiące użytkowania licencji Viaplay. Natomiast, każdy kto nabędzie roczną licencję do 30 czerwca br. i dokona płatności z góry za okres 12 miesięcy, otrzyma zniżkę w wysokości opłaty za 1 miesiąc użytkowania licencji Viaplay.W ofercie Viaplay dostępne są m.in. wszystkie spotkania Premier League, Bundesligi oraz Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy UEFA, w tym zmagania Legii Warszawa z FK Molde i wiele innych. Na wszystkich fanów sportów motorowych czeka rozpoczynający się już w lutym 2024 roku, nowy sezon Królowej Motosportu - Formuły 1. Wyłącznie Viaplay oferuje wszystkie treningi, kwalifikacje i wyścigi sezonu 2024 F1, z polskim komentarzem. Na Viaplay będzie można także obejrzeć transmisje na żywo z wyścigów Kacpra Sztuki i Piotra Wiśnickiego w jego debiutanckim sezonie w F3.Ponadto Viaplay oferuje ekskluzywny dostęp do wszystkich gal KSW, Glory i szerokiej gamy meczów NHL, MLB, turniejów DARTA oraz wyścigów IndyCar. Viaplay jako jedyna platforma w Polsce będzie transmitować również wszystkie mecze rozpoczynającego się w czerwcu turnieju Copa America.