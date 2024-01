Agnieszka Szydłowska nową dyrektorką radiowej Trójki

Łukasz Szewczyk

• Agnieszka Szydłowska została nową dyrektorką Programu Trzeciego.

• Decyzja ta, to pierwszy krok do odbudowy Trójki jako miejsca, w którym spotykają się najlepsi dziennikarze i wybitni twórcy, a słuchacze mogą liczyć na audycje i rozmowy najwyższej jakości.

- mówi Paweł Majcher, redaktor naczelny Polskiego Radia.Agnieszka Szydłowska to dziennikarka radiowa i telewizyjna. Radia uczyła się w Radiostacji (Rozgłośnia Harcerska), umiejętności rozwijała w radiowej Trójce, a ostatnie trzy lata spędziła tworząc podcasty dla newonce.radio. Za działalność internetową w roku 2023 zdobyła Best Stream Awards w kategorii "Osobowość radia w streamingu". Jej wywiady, czy to w radiowe czy udostępniane w formie podcastów, łączyła zawsze niewymuszona radość ze spotkania, dystans do siebie i erudycja. Kilkunastoletnia współpraca z TVP Kultura to dziesiątki programów poświęconych wybitnym osobowościom świata sztuki oraz promocji wydarzeń kulturalnych.- mówi Agnieszka Szydłowska, nowa dyrektorka Trójki.Agnieszka Szydłowska obejmie swoje nowe stanowisko 18 stycznia 2024 roku od spotkania z załogą Programu Trzeciego Polskiego Radia.