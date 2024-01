Nowy serial "Kiedy ślub?" od lutego w Canal+ (wideo)

Łukasz Szewczyk

Jak zakończyć długoletni związek z klasą?

Co odpowiedzieć rodzicom, którzy ciągle pytają "Kiedy ślub"?

Nowa produkcja CANAL+ to pierwszy polski serial poruszający problemy 30-latków, napisany przez 30-latków.

Wanda (Maria Dębska) - psycholożka zaczynająca właśnie pracę w korpo - i Tosiek, aktor bez większych sukcesów (w tej roli Eryk Kulm jr), na pierwszy rzut oka tworzą zgraną parę. W związku są od liceum, przeżyli wiele pięknych chwil, adoptowali psa, a w szafce od kilku lat ukryty jest pierścionek zaręczynowy, czekający na odpowiedni moment. Po 13 latach jednak nadchodzi wypalenie i chęć spróbowania czegoś nowego. KIEDY ŚLUB? to serial, który w realistyczny sposób, nie bojąc się dojrzałych i namiętnych scen erotycznych, porusza problemy współczesnych, nie do końca ogarniętych życiowo millenialsów. To także pozytywny przewodnik po życiu dla "początkujących dorosłych": jak rozstać się dobrze? Skąd czerpać odwagę, by skupić się na swoim szczęściu, niezależnie od tego co mówią nam rodzice? I co odpowiedzieć na niewygodne pytanie - "Kiedy ślub?".mówią Katarzyna Wiśniowska i Marek Baranowski, scenarzyści.- dodaje Maria Dębska, grająca rolę Wandy.W głównych bohaterów 8-odcinkowego serialu "Kiedy Ślub?" wcielają się Maria Dębska i Eryk Kulm jr. W pozostałych rolach zobaczymy Macieja Musiała, Magdalenę Popławską, Maszę Wągrocką, Kamila Szeptyckiego, Magdalenę Żak, Izę Kunę, Katarzynę Domalewską, Matyldę Damięcką, Seta Sjöstranda, Wojciecha Zielińskiego, Kamilę Urzędowską, Tomasza Mechowickiego i Szymona Majchrzaka.Premiera serialu "Kiedy Ślub?" od 9 lutego 2024 roku w Canal+ Online oraz na antenie Canal+ Premium.