Derby d'Italia, hiszpańskie hity, Puchar Anglii i Niemiec - luty w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W lutym widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć słynne Derby d'Italia, czyli piłkarskie starcie Interu Mediolan z Juventusem FC.

• Stacja pokaże na swoich antenach również hity ligi hiszpańskiej, w tym mecz na szczycie pomiędzy Realem Madryt a Gironą FC.

• Nie zabraknie także relacji na żywo ze zmagań czołowych klubów w piątej rundzie Pucharu Anglii i ćwierćfinałach Pucharu Niemiec.

Rywalizacja w lidze włoskiej nabiera rumieńców, bo sezon przekroczył półmetek, a wciąż trudno wskazać zdecydowanego faworyta do tytułu mistrzowskiego. Na razie na czele stawki są Inter Mediolan i Juventus FC, ale ostatniego słowa w zmaganiach o scudetto nie powiedział także AC Milan. Ponadto kilka innych drużyn aspiruje do miejsc zapewniających awans do europejskich pucharów, co sprawia, że nadchodzące tygodnie na boiskach Serie A zapowiadają się bardzo emocjonująco. Na zdecydowany hit lutego wyrastają Derby d'Italia, czyli konfrontacja Interu z Juventusem. Oba zespoły przegrywają niezwykle rzadko i trudno znaleźć w nich słabe punkty. W barwach Nerazzurrich kluczową postacią jest kapitan i czołowy strzelec Lautaro Martínez, dlatego strzegącego bramki Juve Wojciecha Szczęsnego czeka sporo pracy. Z kolei w ataku Starej Damy może wystąpić Arkadiusz Milik, który wspólnie z kolegami postara się pokonać Yanna Sommera, golkipera Interu, mającego na swoim koncie najwięcej czystych kont w obecnych rozgrywkach ligi włoskiej.Najważniejsze transmisje:• Inter Mediolan - Juventus FC (Wojciech Szczęsny, Arkadiusz Milik), 4 lutego, 20:45• AC Milan - SSC Napoli (Piotr Zieliński), 11 lutego, 20:45• AS Roma (Nicola Zalewski) - Torino FC (Karol Linetty), 26 lutego, 20:45Real Madryt i Girona FC zdominowały obecny sezon LALIGA EA SPORTS, ale wciąż nie mają bezpiecznej przewagi nad grupą pościgową z FC Barceloną i Atlético Madryt na czele. Dzięki temu w grze o mistrzostwo Hiszpanii pozostaje kilka drużyn i wszystko jest jeszcze możliwe. Bardzo ciekawa jest także rywalizacja o koronę króla strzelców, w której prowadzi Jude Bellingham z Realu Madryt. Wśród jego konkurentów jest czołowy napastnik Barcelony, Robert Lewandowski, który był najlepszym snajperem ligi hiszpańskiej w rozgrywkach 2022/23. Dla reprezentanta Polski to niełatwa kampania, lecz nie zamierza odpuszczać walki o kolejne trofeum w swojej kolekcji. W lutym jego ekipa rozegra kilka ważnych spotkań wyjazdowych. Jej przeciwnikami będą między innymi Deportivo Alavés i Celta Vigo, czyli kluby, którym "Lewy" jesienią strzelił w sumie aż cztery gole. Największym hitem nadchodzącego miesiąca będzie jednak konfrontacja Realu Madryt z Gironą FC, która może okazać się kluczowa dla układu w ścisłej czołówce. Czy Królewscy pokonają rewelację bieżącej kampanii?Najważniejsze transmisje:• Deportivo Alavés - FC Barcelona (Robert Lewandowski), 4 lutego, 18:30• Real Madryt - Girona FC, 11 lutego• Celta Vigo - FC Barcelona (Robert Lewandowski), 18 lutego• Real Madryt - Sevilla FC, 25 lutegoParis Saint-Germain jest zdecydowanym liderem Ligue 1 Uber Eats, ale OGC Nice, AS Monaco i Stade Brestois 29 nie odpuszczają walki o fotel lidera. W czołówce są również Olympique Marsylia, RC Lens i Lille OSC, których celem jest awans do europejskich pucharów. W lutym na pierwszy plan wysuwa się spotkanie PSG ze Stade Rennais FC, czyli innym aspirującym do najwyższych lokat zespołem. W ostatnim meczu pomiędzy tymi drużynami na Parc des Princes Kylian Mbappé i spółka niespodziewanie przegrali 0:2. Czy uda im się zrewanżować? W nadchodzącym miesiącu warto zwrócić uwagę także na derby Lazurowego Wybrzeża OGC Nice kontra AS Monaco. Strzegący bramki klubu z Nicei Marcin Bułka stanie przed nie lada wyzwaniem, bo ekipa z Księstwa jest w aktualnych rozgrywkach bardzo skuteczna. Szczególnie groźny może okazać się jej najlepszy strzelec, Wissam Ben Yedder, który w historii swoich występów przeciwko lokalnemu rywalowi strzelił aż 12 goli.Najważniejsze transmisje:• OGC Nice (Marcin Bułka) - AS Monaco (Radosław Majecki), 11 lutego• Paris Saint-Germain - Stade Rennais FC, 25 lutego• RC Lens (Przemysław Frankowski) - AS Monaco (Radosław Majecki), 25 lutegoWyścig o mistrzostwo Portugalii jest w tym sezonie niezwykle zacięty i poważne szanse na tytuł zachowują cztery kluby. Najbliżej osiągnięcia tego celu są obecnie Sporting CP i SL Benfica, ale FC Porto i SC Braga mają niewielkie straty i szybko mogą odwrócić losy rywalizacji. W lutym odbędzie się kilka meczów o dużym znaczeniu, a najważniejszy z nich zaplanowano na Estádio José Alvalade, gdzie Sporting zmierzy się z Bragą. To dwie najskuteczniejsze drużyny bieżących rozgrywek Liga Portugal. Jedną z atrakcji tego widowiska będzie pojedynek Viktora Gyökeresa po stronie gospodarzy z Simonem Banzą w szeregach gości. To nie tylko najlepsi napastnicy swoich klubów, ale również główni faworyci wyścigu o tytuł króla strzelców.Najważniejsza transmisja:• Sporting CP - SC Braga, 11 lutegoW lutym odbędą się mecze piątej rundy piłkarskiego Pucharu Anglii. Na tym etapie w grze pozostanie 16 najlepszych klubów, które przebrną przez zaplanowaną na końcówkę stycznia czwartą rundę. Wśród faworytów rywalizacji wymienia się triumfatorów dwóch ostatnich edycji The Emirates FA Cup: Manchester City oraz Liverpool FC. Gwiazdami tych zespołów są Erling Haaland i Mohamed Salah, którzy imponują nie tylko skutecznością, ale również liczbą decydujących podań przy trafieniach kolegów. Po aktualnych rozgrywkach Pucharu Anglii wiele obiecują sobie także inne kluby, takie jak Manchester United, Newcastle United czy Chelsea FC. Ich plany spróbują pokrzyżować ekipy występujące na co dzień w niższych ligach, dla których zmagania z teoretycznie mocniejszymi przeciwnikami to doskonała okazja na zaprezentowanie się szerszej publiczności.Piąta runda• 28 lutegoBieżąca edycja rozgrywek o DFB-Pokal stoi na wysokim poziomie i nie brakuje w niej sensacyjnych rozstrzygnięć. W lutym kibice mogą szykować się na kolejne wielkie emocje, bo na ten miesiąc zaplanowano mecze ćwierćfinałowe. Wielkim hitem tej rundy będzie konfrontacja Bayeru 04 Leverkusen z VfB Stuttgart. Aptekarze są rewelacją Bundesligi i głównym kandydatem do mistrzostwa Niemiec. Z kolei drużyna ze Stuttgartu niespodziewanie włączyła się do walki o najwyższe cele i dotrzymuje kroku takim klubom jak Bayern Monachium czy RB Lipsk.Ćwierćfinały• Bayer 04 Leverkusen - VfB Stuttgart, 6 lutego, 20:45• 1. FC Saarbrücken - Borussia Mönchengladbach, 7 lutego, 20:45