Drugi sezon komediowej "Rodziny na Maxa" w Polsat Box Go

Łukasz Szewczyk

• "Rodzina na Maxa 2" to kontynuacja historii miłości nieszablonowej pary.

• Karolina (Anna Smołowik) i Max (Nikodem Rozbicki), pomimo różnicy wieku i przeciwności losu, wybierają życie razem. Ta decyzja ma swoje konsekwencje, a perypetie duetu bawią i zaskakują.

Karolina i Max, których połączyło silne uczucie, pokonali wiele przeszkód i doczekali się akceptacji otoczenia. Dzieci Karoliny pogodziły się z tym, że model ich rodziny uległ zmianie, a Max będzie ich ojczymem. Choć początkowo wydaje się, że wszystkie problemy odeszły w dal, w drugim sezonie pojawiają się czarne chmury."Rodzina na Maxa 2" to komedia obyczajowa w popularnej obsadzie. W rolach głównych występują: Nikodem Rozbicki, Anna Smołowik i Ewa Kasprzyk towarzyszą im m.in. Helena Sujecka, Sonia Bohosiewicz i Grzegorz Małecki. Serial z przymrużeniem oka porusza tematy związane z miłością i rodzicielstwem.Kontynuacja serialu została zrealizowana na zlecenie Telewizji Polsat. Producentem tytułu jest TFP. Za reżyserię 2. sezonu odpowiada Marta Karwowska, Grzegorz Mołda oraz Maria Sadowska. Autorem zdjęć jest Marek Traskowski.Pierwszy sezon dostępny jest w całości na platformie Polsat Box Go. Premierowy odcinek sezonu drugiego trafi do serwisu Polsat Box Go 19 stycznia, kolejne - co piątek.Pierwszy sezon serialu można oglądać wyłącznie w Polsat Box Go. Tytuł stanowi część oferty pakietu Polsat Box Go Premium.