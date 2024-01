"Zmiana kilmatu" w Polskim Radiu 24

Łukasz Szewczyk

• Na antenie Polskiego Radia 24 pojawi się nowa audycja "Zmiana Klimatu", która pomoże słuchaczom zrozumieć zmiany klimatyczne i wszystko, co wiąże się z ekologią.

Katarzyna Dydo i Marta Hoppe każdego dnia (naprzemiennie), będą rozmawiać o wszystkim, co ważne w relacji Człowiek - Ziemia. Elektryczne pojazdy, las od środka, plastik w oceanach, miejska betonoza, trujące ubrania, pasywne domy, ślad węglowy, nawyki konsumenckie i bioróżnorodność to tylko kilka tematów, które pojawią się w "Zmianie Klimatu".- mówi Paweł Majcher, redaktor naczelny Polskiego Radia.- zapo-wiadają prowadzące audycję Katarzyna Dydo i Marta Hoppe.Tematem pierwszego wydania "Zmiany Klimatu" 22 stycznia będą najważniejsze tematy związane z ochroną klimatu. Słuchacze dowiedzą się, co składa się na klimat i dlaczego klimat się zmienia oraz w jakim punkcie względem innych krajów europejskich znajduje się Polska. Gościem Katarzyny Dydo będzie Katarzyna Udrycka - edukatorka klimatyczna, niezależna konsultantka w obszarze zrównoważo-nego rozwoju, adaptacji do zmian klimatu i bioróżnorodności.Emisja audycji "Zmiana Klimatu" od poniedziałku do piątku o godz. 19.05 na antenie Polskiego Radia 24.