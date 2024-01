Był jednym z wybitniejszych projektantów świata. Serial "Cristóbal Balenciaga" w Disney+

Łukasz Szewczyk

• Serial "Cristóbal Balenciaga" to historia człowieka, który mimo pochodzenia i przeszkód, nie zrezygnował ze swoich marzeń i zrewolucjonizował świat mody.

• W produkcji nie brakuje również innych wybitnych osobistości modowego imperium XX wieku.

• Wszystkie odcinki można już oglądać w Disney+.

Niepozorny syn krawcowej i rybaka okazał się być człowiekiem, który na zawsze zrewolucjonizował podejście do mody i stał się jednym z najwybitniejszych projektantów wszech czasów. To właśnie jego historię opowiada najnowszy serial "Cristóbal Balenciaga", który dziś trafił na platformę Disney+. Fabuła produkcji rozpoczyna się wraz z prezentacją przez projektanta jego pierwszej paryskiej kolekcji haute couture w 1937 roku. Już wtedy ma on za sobą pełną sukcesów karierę w swoich pracowniach w Madrycie i San Sebastián, gdzie ubierał hiszpańską elitę i arystokrację. Jednak projekty, które wyznaczyły trendy w Hiszpanii, nie do końca sprawdzają się w wyrafinowanym imperium mody, jakim stał się Paryż. Balenciaga dzięki swojemu uporowi, pracowitości i niesamowitemu talentowi dociera na szczyt i na stałe zapisuje się na kartach modowej historii.W serialu obok Alberto San Juana występuje międzynarodowa obsada aktorów, którzy ożywiają znane postacie XX wieku. Wśród nich są Belén Cuesta (Fabiola de Mora y Aragón); Josean Bengoetxea (biznesmen z San Sebastian - Nicolás Bizkarrondo); Cecilia Solaguren (jego żona - Virgilia Mendizabal); Adam Quintero (Ramón Esparza - partner i współpracownik projektanta); Thomas Coumans (Wladzio D'Attainville - partner życiowy i biznesowy Cristóbala Balenciagi); Gemma Whelan (Prudence Glyn - dziennikarka "The Times"); Anouk Grinberg (Coco Chanel); Gabrielle Lazure (Carmel Snow - dyrektor ds. mody w Harper's Bazaar); Patrice Thibaud (Christian Dior); Nine d'Urso (modelka Colette); i Anna-Victoire Olivier (aktorka Audrey Hepburn).Od strony technicznej "Cristóbal Balenciaga" jest dziełem cenionych profesjonalistów. Za oryginalną ścieżkę dźwiękową odpowiedzialny jest między innymi kompozytor Alberto Iglesias, zdobywca 11 nagród Goya, nominowany czterokrotnie do Oscara, trzykrotnie do nagrody BAFTA i dwukrotnie do Złotych Globów; projektantką kostiumów jest Bina Daigeler, nominowana do Oscara za film aktorski "Mulan" wytwórni The Walt Disney Studios i nominowana do nagrody Emmy za kostiumy do "Mrs. Ameryka"; autorem zdjęć jest Javier Agirre Erauso, zdobywca nagrody Goya za "Olbrzyma". Mikel Serrano, zdobywca nagrody Goya za "Olbrzyma" i "Sabat sióstr" jest dyrektorem artystycznym; Karmele Soler, zdobywca nagrody Goya za "Skórę, w której żyję", jest wizażystką. Twórcami produkcji są Lourdes Iglesias, Aitor Arregi, Jon Garaño i Jose Mari Goenaga.