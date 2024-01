"Vika!". Portret słynnej didżejki od stycznia w HBO Max

Łukasz Szewczyk

• 84-letnia DJ Vika jest gwiazdą klubów muzycznych w całej Polsce - gra zawsze do białego rana i na obcasach.

• Do oferty HBO Max trafi film dokumentalny przedstawiający jej niezwykły portret

Charyzmatyczna didżejka otacza się młodymi ludźmi, powtarzając sobie, że wiek to tylko liczba, a starości nie zamierza spędzić siedząc jak pelargonia w oknie. Jest prawdziwym kolorowym ptakiem. Jednak kiedy jej zdrowie zaczyna szwankować, Vika dostrzega swoje przemijanie. Czy odnajdzie sens w dzieleniu się radością życia z innymi seniorami, motywowaniu ich do działania i pokonywania samotności?"Vika!" to podróż, od radości po wzruszenie. Inspirujący portret kobiety, która zamierza celebrować życie do samego końca!Film "Vika!" od 28 tycznia 2024 na platformie HBO Max.