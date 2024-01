"Niebieski wieloryb". Wstrząsający dokument pod marką Player Original

Łukasz Szewczyk

Biblioteka dokumentalna Playera wzbogaci się o kolejny mocny tytuł. "Niebieski Wieloryb" wstrząsający reportaż pod marką Player Original poruszy ważny społecznie temat depresji wśród dzieci i młodzieży oraz niebezpieczeństw, jakie niosą za sobą wirtualny świat i rozwinięta technologia, do których nieustannie mają dostęp.- mówi Dorota Eberhardt, Senior Content Startegy Director w TVN Warner Bros. Discovery.Początek drugiej dekady dwudziestego pierwszego wieku. Technologia multimediów jest obecna w każdym urządzeniu elektronicznym. Razem ze sztuczną inteligencją, internet jest nawet w zegarku. Drzwi do cyfrowego świata trzyma się w jednej dłoni.Dzieci i młodzież stawiają swoje pierwsze świadome kroki w złożonej rzeczywistości, podczas gdy technologia i biznes walczą, aby ich uwaga nie wybiegła poza kilkucalowy ekran telefonu. A jest w czym wybierać; Internet, media społecznościowe, hejt, gry, pornografia, to tylko kilka wyzwań, z którymi musi zmierzyć nastolatek. Konsekwencje? Zaburzenia emocjonalne, behawioralne, nałogi, używki, fala prób samobójczych... Niestety, także tych udanych.Jak wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji, tylko od stycznia do sierpnia 2023 r. w Polsce samobójstwo próbowało popełnić 46 dzieci w wieku od 7 do 12 lat i 1340 nastolatków od 13. do 18. roku życia.Skąd tytuł "Niebieski wieloryb"? To nazwa gry, która pojawiła się kilka lat temu w internecie. Polegała na sprostaniu 50-ciu wyzwaniom, z czego ostatnie dotyczyło doświadczenia próby samobójczej. Niezależnie od faktu, czy był to fake news, czy nie - dziś problem wpływu sieci na psychikę dzieci i nastolatków ma wymiar wieloryba. I niesie nigdy wcześniej nieznane ryzyka.Film śledzi losy trojga bohaterów - Agnieszki, Gutka i Nutki, którzy doszli do ściany niemocy. Każde z nich zmagało się z różnymi zaburzeniami. Jak sobie z tym poradzili? Gdzie są obecnie? I jakie mają plany na przyszłość? Młodzież i dzieci żyją dziś w niespotykanej nigdy wcześniej dynamice. Ich uwaga jest rozpraszana na milion sposobów. Zagonieni rodzice, szkoła w kryzysie, brak autorytetów. Kryzys emocjonalny młodzieży, ściga się z katastrofalną kondycją opieki psychiatrycznej. Co jest tego przyczyną? Telefony? Internet? Media społecznościowe? Rodzina? Gdzie szukać odpowiedzi?Film dokumentalny "Niebieski Wieloryb" to próba zidentyfikowania i zrozumienia źródeł niespotykanych dotąd na taką skalę problemów młodego pokolenia. Znakomici specjaliści, m.in. prof. Jacek Pyżalski, dr. Marek Kaczmarzyk, dr. Marek Troszyński, Magdalena Bigaj oraz Martyna Wojciechowska, pomogą nam zrozumieć, co dzieje się z naszymi dziećmi i jak im pomóc.- mówi Michał Fijałkowski, reżyser filmu dokumentalnego "Niebieski Wieloryb".Biblioteka dokumentalna Playera to dziś ponad 500 tytułów - produkcji zagranicznej oraz lokalnej pod marką Player Original, których liczba z tygodnia na tydzień rośnie. Zwłaszcza w ostatnich miesiącach. W ubiegłym roku w serwisie zadebiutowały głośne materiały reporterów "Superwizjera" - "Wagnerowcy. Najemnicy Putina" oraz "Młoda Białoruś", a także cykl dokumentów Martyny Wojciechowskiej - "Czas na taniec" i "A jeśli jutro wojna się skończy". Kolejne mocne filmy dokumentalne już czekają w kolejce!- dodaje Dorota Eberhardt, Senior Content Startegy Director w TVN Warner Bros. Discovery.Film dokumentalny "Niebieski Wieloryb" od 19 stycznia tylko w Playerze