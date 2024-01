TOK FM z nową audycją o świcie. "Pierwszy Program" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Od poniedziałku (22 stycznia 2024 roku) dzień w Radiu TOK FM będzie rozpoczynać nowa audycja zatytułowana "Pierwszy Program" prowadzona przez Wojciecha Muzala.

• Zastąpi dotychczasowy program Piotra Maślaka "Pierwsze śniadanie w TOK-u" nadawany od 2012 roku.

Wojciech Muzal / Fot. Eurozet

19 stycznia 2024 roku zostało wyemitowane ostatnie wydanie "Pierwszego śniadania w TOK-u", a Piotr Maślak pożegnał się ze słuchaczami stacji.- powiedział Piotr Maślak.Nowym gospodarzem codziennej audycji między 5:00 a 7:00 zostanie Wojciech Muzal, dotychczasowy współprowadzący "TOK360". Jej nazwa to "Pierwszy Program". Program będzie miał informacyjno-publicystyczny charakter i będzie rozpoczynać dzień "na żywo" w Radiu TOK FM. To tutaj słuchacze dowiedzą się, co ważnego wydarzy się w ciągu nadchodzących godzin oraz co istotnego wydarzyło się poprzedniego dnia. Niezmiennie elementem tego pasma będą rozmowy na żywo ze słuchaczami.- komentuje Wojciech Muzal.Od poniedziałku jedynym gospodarzem pasma "TOK360. Podsumowanie Dnia" (pon-pt: 18:00-19:20) będzie Adam Ozga.