Nowa odsłona "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" wiosną w Polsacie

Łukasz Szewczyk

• Od marcu 2024 roku na antenie Polsatu XIV edycja show "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami"

• Show zyskuje nową oprawę, a także zmienia się dzień emisji, skład jury, producent, reżyser, choreografi kostiumograf.

Jury programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" / Fot. Polsat

mówi Dyrektor Programowy Telewizji Polsat Edward Miszczak. -- dodaje.W XIV edycji wystąpi 12 par. Oceniać je będzie jury w nowy składzie:, aktorka, tancerzi choreografIwona Pavlović zasiada za jurorskim stołem od pierwszej edycji polskiej wersji "Tańca z Gwiazdami". Utytułowana tancerka i znakomita sędzia zyskała już status legendy i dzięki swoim ostrym sądom nosi przezwisko "Czarna Mamba".Ewa Kasprzyk jest aktorka filmową, telewizyjna i teatralną znaną z ról miedzy innymi w takich produkcjach jak "Kogel-mogel", "Bellissima", "Solid Gold" czy "Chłopi" oraz wielu serialach m.in. "Przyjaciółki", "Komisarz mama", "Rodzina na Maxa". Nowa jurorka wzięła udział w III edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", gdzie tańczyła w parze z Janem Klimentem.Rafał Maserak jest utytułowanym tancerzem i choreografem związanym z show od początku jego polskiej wersji. Ma najwyższą taneczna klasę "S" w tańcach latynoamerykańskich. Przygotował do programu wiele gwiazd niemal zawsze zajmując miejsce w finale.Tomasz Jan Wygoda to choreograf, reżyser, tancerz, aktor, pedagog. Jest absolwentem wydziału historii WSP w Kielcach. Tancerz Kieleckiego Teatru Tańca oraz Śląskiego Teatru Tańca w Bytomiu Jacka Łumińskiego. Od 2007 współpracuje z Operą Narodową w Warszawie. Autor ruchu scenicznegoi choreografii do kilkudziesięciu spektakli operowych wystawianych w kraju i na najważniejszych scenach operowych świata: m.in Metropolitan Opera w Nowym Jorku, Covent Garden w Londynie, Theater an der Wien, Opery Królewskiej w Sztokholmie, Izraelskiej Opery w Tel Awiwie.XIV edycję "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" poprowadzi lubiany przez widzów, duet -Za choreografię odpowiedzialny będzie- tancerz i choreograf, twórca grupy tanecznej "Next". Barański wielokrotnie brał udział w "Tańcu z gwiazdami" jako trener, program zna od podszewki.Nad kostiumami tancerzy i gwiazd czuwać będzie, stylistka, która pracowała przy wcześniejszych edycjach programu, a szlify zdobywała między innymi w legendarnym paryskim teatrze Moulin Rouge.Program wyprodukuje Jake Vision, reżyserem XIV edycji jest Wojciech Iwański, który reżyserował już pierwsze edycje "Tańca z Gwiazdami" nadawane w Polsce.Nową edycję "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" widzowie będą mogli oglądać od 3 marca w każdą niedzielę o 20.00 w Polsacie.