Luty na kanałach National Geographic

• W lutym widzowie National Geographic mogą liczyć na kilka bardzo obiecujących premier.

Jedną z kluczowych premier tej zimy w National Geographic będzie "Geniusz: Martin Luther King Jr. i Malcolm X" (premiery w soboty od 3 lutego od godz. 21:00 w National Geographic), czyli serialowa biografia liderów ruchu praw obywatelskich w USA, ukazująca ich burzliwą walkę z dyskryminacją: od dzieciństwa po przedwczesną śmierć. O systemowym rasizmie w lutym opowie inna pozycja, a jest nią film dokumentalny "Wyścig do gwiazd" (premiera w sobotę 17 lutego o godz. 23:00 w National Geographic). To historia pierwszych czarnych astronautów NASA, którzy zapragnęli wyrwać się z okowów niesprawiedliwości społecznej i sięgnąć gwiazdPrzenieśmy się do Arktyki. W środowisku alpinistów oraz fanów wspinaczki nie trzeba go przedstawiać -- Alex Honnold to słynny amerykański wspinacz, który zyskał sławę dzięki wejściom na wielkie ściany górskie. Tym razem widzowie zobaczą, jak główny bohater wspina się na niezdobytą dotąd ścianę, przy okazji dokonując pomiarów potrzebnych do badań nad zmianami klimatu. Efektem tej misji jest program "Alex Honnold: Misja na Grenlandii" (premiery w niedziele od 11 lutego o godz. 21:00 w National Geographic).Kto z nas nie tęskni za dzieciństwem? W programie "Szalone lata 90." (premiery w niedziele od 25 lutego o godz. 12:00 w National Geographic) cofniemy się do czasów "Matrixa" i prime time'u Madonny. Przewińmy kasetę i wróćmy do okresu, którego nie da się zapomnieć!W lutym nie zabraknie seriali, które odsłonią nieznane dotąd fakty. Wśród nich są: "Państwa Osi: droga ku porażce" (premiery w piątki od 9 lutego o godz. 21:00 w National Geographic) o spektakularnej klęsce koalicji niemiecko-włosko-japońskiej w trakcie II Wojny Światowej, "Katastrofy w przestworzach" (premiery w poniedziałki od 19 lutego o godz. 21:00 w National Geographic) ukazujące najsłynniejsze wypadki lotnicze czy "Niszczycielskie żywioły" (premiery w środy od 14 lutego od godz. 21:00 w National Geographic) na temat skrajnych zdarzeń pogodowych. Nie zapomnijmy o serii "Alaska: następne pokolenia" (premiery w środy od 14 lutego o godz. 21:00 w National Geographic), która ukazuje kulisy trudnego życia w jednym z najbardziej odosobnionych miejsc.Jak co miesiąc również na widzów National Geographic Wild czeka kilka godnych uwagi nowości. "W świecie szympansów" (premiery w soboty od 17 lutego o godz. 12:00 w National Geographic Wild) to "małpia mydlana opera", która ukazuje perypetie tych lubianych zwierząt. W tym miesiącu nie zabraknie także nowych przygód "Niezwykłego dr Pola" (premiery w niedziele od 11 lutego o godz. 16:00 w National Geographic Wild) oraz szalenie ciekawego cyklu programowego "Miesiąc z wielkimi kotami" (premiery w niedziele od 4 lutego od godz. 14:00 w National Geographic Wild)