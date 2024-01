Filmowe Walentynki z Romance TV

Łukasz Szewczyk

• Romance TV na Walentynki przygotował dla widzów premierową podróż statkiem marzeń w filmie "Rejs ku szczęściu - Podróż poślubna do Ligurii"

• To nie koniec premier w lutowej ofercie stacji.

"Pulchna jak ja" / Fot. Romance TV

"Statek marzeń" rusza w rejs do Ligurii (14 lutego, godz. 20.00). Na pokładzie są już obie pary młode, a konsultant ślubny Tom tuż przed uroczystością staje przed interesującym wyzwaniem. Młodsza para, Sofie i Julian, planuje "mariage blanc" zwany też "lavender wedding". Znacznie starsza para, Thorsten i Carlotta, tylko pozornie ułatwiają Tomowi jego pracę... Czy oba śluby będą udane?W tym roku Walentynki będą szczególnie udane dla młodego twórcy, którego film zostanie nagrodzony podczas 14 edycji Festiwalu Blaue Blume w Berlinie. Tego dnia po raz pierwszy nagroda dla romantycznego filmu krótkometrażowego przyznana zostanie także dla kandydata z Polski. Nagrodzony film zostanie wyemitowany na Romance TV w walentynkowy wieczór jako telewizyjna premiera o godz. 21:50.Romance TV oprócz walentynkowych propozycji przygotowała jeszcze trzy nowości:(3 lutego, godz. 20.00)Berlińska spikerka radiowa doradza w swojej lifestylowej audycji, jak schudnąć, choć sama ma lekką nadwagę i wszelkimi środkami próbuje zredukować nadmiar kilogramów. Niedługo potem zakochuje się w pewnym przystojniaku. Sytuacja się komplikuje, kiedy pani spikerka poznaje na joggingu szarmanckiego architekta krajobrazu, któremu jej ponadnormatywne kilogramy zupełnie nie przeszkadzają.(24 lutego, godz. 20.00)Po przeprowadzce i założeniu firmy w życiu Jule ma się rozpocząć nowy rozdział. Umówiła się ze swoim mężem, że będzie pracować w niepełnym wymiarze godzin, dopóki ich córka nie pójdzie do szkoły. Potem ma się skoncentrować na rozwoju swojej firmy. Jednak jak to zazwyczaj bywa, wszystko potoczyło się inaczej, niż było zaplanowane...(26 lutego, godz. 20.00)Richard nie ma pracy. Na domiar złego zostawiła go żona. Matematyk wpada na genialny pomysł. Chce się zatrudnić w szkole swojej żony, choć ta praca nie będzie związana z jego wykształceniem.