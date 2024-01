Piotr Gąsowski wraca do "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" w nowej roli

Łukasz Szewczyk

• Piotr Gąsowski wraca po dwóch sezonach przerwy do programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Piotr Gąsowski zajmie miejsce u boku Małgorzaty Walewskiej i Roberta Janowskiego.Choć będzie to jego jurorski debiut w tym programie, to tę scenę zna doskonale. Przez lata był współprowadzącym muzyczne show. Teraz czeka na niego nowe wyzwanie. Zmierzy się z wystawianiem ocen swoim kolegom, co jak wiemy od pozostałych jurorów wcale nie jest łatwym zadaniem.Jego ocenie zostaną poddani finaliści poprzednich edycji programu. Wśród gwiazd, które wystąpią w 20, jubileuszowym sezonie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Najlepsi" zobaczymy: Katarzynę Skrzynecką, Marię Tyszkiewicz, Aleksandrę Szwed, Barbarę Kurdej-Szatan, Mateusza Ziółko, Stafano Terrazzino, Filipa Lato i Kacpra Kuszewskiego.