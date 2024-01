Drugi sezon "SurrealEstate" na kanale SCI FI

Łukasz Szewczyk

• Kolejny sezon pełen nawiedzonych nieruchomości i ich lokatorów nie z tego świata

• Nowy sezon "SurrealEstate" powraca na antenę SCI FI

Fabuła tego nadnaturalnego serialu dramatycznego śledzi losy agenta nieruchomości, Luke'a Romana (w tej roli znany m.in. z "Wynonna Earp" Tim Rozon) oraz jego zespołu fachowców ds. nawiedzonych posiadłości, w którego skład wchodzą: empatyczna Susan Ireland (Sarah Levy), historyk i były ksiądz Phil Orley (Adam Korson), genialny wynalazca August Ripley (Maurice Dean Wint) oraz sekretarka Zooey L'Enfant (Savannah Basley).Zespół Luke'a specjalizuje się pośrednictwie w sprzedaży opętanych nieruchomości, które mrożą krew w żyłach wszelkich, nawet najodważniejszych potencjalnych nabywców. W nowych odcinkach Luke, Susan, Phil, August i Zooey wspólnymi siłami stawią czoła nie tylko nadprzyrodzonym lokatorom, ale zmierzą się również z własnymi, wewnętrznymi demonami.W pierwszym sezonie "SurrealEstate" Luke stracił swoje parapsychiczne zdolności porozumiewania się ze zmarłymi, na skutek czego przed pracownikami Agencji Romana pojawi się szereg zupełnie nowych wyzwań. Widzowie drugiego sezonu mogą spodziewać się jeszcze więcej nieoczekiwanych zwrotów akcji i trzymających w napięciu starć z nadprzyrodzonymi siłami - a wszystko to w imię dobicia jak najlepszego targu na rynku nieruchomości. 2 sezon "SurrealEstate" składa się z 10 odcinków.Premiera drugiego sezonu "SurrealEstate" już 14 lutego o 22:00 na antenie SCI FI. Co środę emitowane będą podwójne premierowe odcinki.Za produkcję serialu odpowiada studio Blue Ice Pictures we współpracy z Bell Media i LEONINE Studios.