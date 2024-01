Filmowe Walentynki w Kino Polska

Łukasz Szewczyk

• 14 lutego w ofercie Kino Polska pojawią się produkcje, które umilą czas i singlom, i zakochanym parom.

Na dobry początek Kino Polska zaprasza widzów na(14 lutego, godz. 20.00), czyli międzykontynentalną komedię z międzynarodową obsadą. Film w reżyserii Łukasza Karwowskiego przedstawia historię Iana (Joshua Leonard), wziętego prawnika z Los Angeles, którego największą słabością są... kobiety. Podrywacz nie przepuszcza żadnej okazji na niezobowiązującą przygodę, która nudzi go, gdy tylko na horyzoncie pojawia się nowy cel. Jedną z jego przelotnych miłostek jest studentka z Warszawy, Joanna (Agnieszka Grochowska), pracująca podczas wakacji jako kelnerka w Los Angeles. Znajomość, przez Joannę traktowana poważnie, dla Iana jest kolejną przygodą. Gdy dziewczyna orientuje się, że w życiu ukochanego są inne kobiety, zrywa z nim i wraca do Polski. Wkrótce okazuje się, że jest w ciąży.Filmy na Walentynki nie muszą, wbrew pozorom, być komediami romantycznymi. Wszystko zależy od naszego nastroju i towarzystwa, w którym je spędzamy.(14 lutego, godz. 22.30) to włoski komediodramat w reżyserii Paola Genovesego. Akcja rozgrywa się podczas wspólnej kolacji siedmiorga przyjaciół. Dla urozmaicenia wieczoru, znajomi rozpoczynają zabawę polegającą na dzieleniu się między sobą treścią każdego SMS-a, e-maila lub rozmowy telefonicznej, jakie otrzymują w trakcie spotkania. Niespodziewanie wiele tajemnic zaczyna wypływać na światło dzienne, a niewinna gra rodzi konflikty, które niełatwo będzie zażegnać... Film jest jednym z największych przebojów włoskich kin 2016 roku i doczekał się wielu zagranicznych wersji (w tym polskiej i francuskiej). W jednej z głównych ról wystąpiła uwielbiana w Italii Polka Kasia Smutniak. Film otrzymał nagrody David di Donatello - nazywane włoskimi Oscarami - dla najlepszego filmu 2016, a także za scenariusz, za który laury zdobył także na Tribeca FF i MFF w Bari.Na koniec widzowie zobaczą(godz. 0.25) To z kolei historia bezrobotnej, czterdziestoletniej dziennikarki (w tej roli Sonia Bohosiewicz), która jako rozwiedziona matka usiłuje ratować swoją karierę i zostaje specjalistką od seksu. Coś, co miało być tylko planem b nieoczekiwanie otwiera przed nią drzwi do sławy i zupełnie nowych, szalonych relacji z mężczyznami. Znalezienie tego "właściwego" będzie wymagało od niej nie lada wysiłku. Szczególnie, że jej dorosła córka (Maja Bohosiewicz) nie tylko bezlitośnie ocenia jej poczynania, ale sama liczy na radę matki w miłosnych perypetiach.