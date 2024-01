Drugi sezon serialu "Halo" od lutego w SkyShwotime (wideo)

Łukasz Szewczyk

• W lutym platforma SkyShowtime rozpocznie emisję drugiego sezonu "Halo"?

W drugim sezonie Master Chief John-117 (Pablo Schreiber) prowadzi swój elitarny oddział Spartan do walki przeciwko kosmicznemu zagrożeniu zwanemu Przymierzem. Po szokujących wydarzeniach na opustoszałej planecie John nie może oprzeć się wrażeniu, że losy tej wojny wkrótce się odmienią. Ryzykuje wszystko, żeby udowodnić to, w co nikt inny nie chce uwierzyć - że Przymierze przygotowuje się do ataku na największą twierdzę ludzkości. Podczas gdy galaktyka balansuje na krawędzi, John wyrusza w podróż, której celem jest znalezienie klucza do zbawienia ludzkości lub jej ostatecznej zagłady: Halo.Serial "Halo", stworzony przez showrunnera i producenta wykonawczego, Davida Wienera (Brave New World), rozgrywa się w uniwersum znanym z premiery pierwszej gry HALO na konsolę Xbox® z 2001 r. Ta widowiskowa opowieść o konflikcie ludzi i obcego zagrożenia, znanego jako Przymierze, jest bogata w przejmujące historie bohaterów, akcję, przygody i pełną rozmachu wizję przyszłości XXVI wieku.Gwiazdy "Halo" - Pablo Schreiber (American Gods) jako Master Chief, Spartanin-117 oraz Natascha McElhone (Californication) jako Dr. Halsey - są również producentami tego sezonu. Na ekranie ponownie pojawią się: Jen Taylor (serial HALO, RWBY), Bokeem Woodbine (Fargo), Shabana Azmi (Fire), Natasha Culzac (The Witcher), Olive Gray (Half Moon Investigations), Yerin Ha (Reef Break), Bentley Kalu (Avengers: Age of Ultron), Kate Kennedy (Catastrophe), Charlie Murphy (Peaky Blinders) i Danny Sapani (Penny Dreadful).W obsadzie nowego sezonu "Halo" zobaczymy również: Josepha Morgana (Vampire Diaries, The Originals), Cristinę Rodlo (No One Gets Out of Here Alive, The Homeless World Cup) oraz Christinę Bennington (Midsomer Murders). W drugim sezonie ponownie zobaczymy także Fionę O'Shaughnessy (The Forgiven) i Tylana Baileya.Serial "Halo" został wyprodukowany przez Showtime we współpracy z 343 Industries i Amblin Television. Producentami wykonawczymi drugiego sezonu HALO są David Wiener, a także Steven Spielberg, Darryl Frank oraz Justin Falvey dla Amblin Television. Producentami wykonawczymi są również: Kiki Wolfkill dla Xbox/343 Industries, Toby Leslie i Otto Bathurst dla One Big Picture oraz Gian Paolo Varani. Dystrybutorem serialu jest Paramount Global Content Distribution.Dwa pierwsze odcinki nowego sezonu będzie można zobaczyć w piątek 9 lutego, wyłącznie w SkyShowtime.