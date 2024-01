Seria "Tajne bronie II wojny światowej" w Polsat Viasat History

Łukasz Szewczyk

• Już wkrótce historia ujawni swoje najpilniej strzeżone tajemnice w nowym, sześcioodcinkowym serialu dokumentalnym "Tajne bronie II wojny światowej"

• Premiera na kanale Polsat Viasat History.

II wojna światowa to nie tylko brutalny konflikt, ale też tygiel, w którym mieszały się pomysły i powstawały wynalazki. Narody przekraczały tu granice technologii w desperackiej walceo zwycięstwo. Nowa seria Polsat Viasat History, "Tajne bronie II wojny światowej", zabiera widzów w ekscytującą podróż, zagłębiając się w fascynujący arsenał wynalazków, które zdefiniowały erę badań przemysłowych, nieustannych innowacji i nieograniczonej pomysłowości.Pierwszy odcinek przedstawia miejsce narodzin wynalazków wojennych, gdzie wyścig zbrojeń rozwijał się tak szybko, jak nigdy wcześniej. Zobaczymy ambitne projekty, które wykroczyły poza sferę fantazji i ujawniły szaleństwa oraz pułapki tajnych prac nad bronią - od pierwszego na świecie granatu z napędem rakietowym po przełomowe karabiny szturmowe, a także niezrealizowane koncepcje, takie jak japoński "Death Ray" i niemiecki "Sun Gun".W drugim odcinku poznamy historię zmian kluczowych w wojnie czołgów, od kultowych projektów, takich jak T-34, po enigmatyczne kreacje, takie jak Kugelpanzer. Odcinek przedstawia czołgi powietrznodesantowe, czołgi superciężkie, takie jak Panzer VIII Maus oraz fantazyjne koncepcje (np. Landkreuzer P.1000 "Ratte"), które coraz bardziej przekraczały granice wojennej wyobraźni.Trzeci odcinek, którego tematem jest tajna broń powietrzna, opisuje zróżnicowany krajobraz wojennych innowacji w lotnictwie i przedstawia walkę o dominację w powietrzu poprzez zastosowanie pionierskich technologii, takich jak wczesne myśliwce odrzutowe (np. Messerschmitt Me 262), bombowce dalekiego zasięgu oraz eksperymentalne projekty, które wpłynęły na rozwój podróży kosmiczne.Czwarty odcinek odkrywa, jak działania wojenne na morzu zmieniły bieg historii - od rewolucyjnych technologii łodzi podwodnych, w tym okrętów I400 zdolnych dotrzeć do USA, po zaawansowane systemy uzbrojenia i triumfy inżynieryjne, takie jak Mulberry Harbours. W tym odcinku przeanalizujemy także nowatorskie wynalazki, między innymi gigantyczne lotniskowce wykonane z lodu.Kolejny odcinek programu to porywająca eksploracja strategii i technologii zaprojektowanych po to, by siać zniszczenie z odległości. Od unikalnych rozwiązań inżynieryjnych po broń bezpilotową - bądź świadkiem ewolucji od dziwacznych wynalazków po przełomowe bomby, w tym pierwszy pocisk manewrujący i bomby atomowe, które zmieniły świat i zdefiniowały epokę.W szóstym i ostatnim odcinku wkroczymy do świata szpiegostwa i wywiadu kluczowego dla sukcesu wojskowego. Program odsłania tajemnicę eleganckich urządzeń szyfrujących i komputerów łamiących kody. W tym odcinku dowiemy się również o działaniu tajnej broni palnej, w tym cichych pistoletów Welrod czy pistoletów ukrytych w rękawiczkach. Seria odkrywa kluczową rolę maszyn do łamania kodów, takich jak Enigma i Bombe, i opisuje pomysłowe wykorzystanie hollywoodzkiej magii do kamuflażu całych fabryk."Tajne bronie II wojny światowej" to wciągająca sześcioodcinkowa seria dokumentalna, która ujawnia nieopowiedziane historie innowacyjnych broni II wojny światowej i odkrywa zuchwałe wyczyny wojennej inżynierii, które ukształtowały naszą rzeczywistość. Premiera programu odbędzie się 5 lutego o 21:00 na kanale Polsat Viasat History.