Nagrodzona Emmy seria "Geniusz" powraca do National Geographic

Łukasz Szewczyk

• Na antenę National Geographic powróci antologia "Geniusz", portretująca wybitne jednostki, które dokonały przełomu w swoich dziedzinach.

• Po Albercie Einsteinie, Arethcie Franklin i Pablo Picasso, tym razem scenarzyści przyjrzeli się dwójce działaczy na rzecz równouprawnienia -- Martinowi Lutherowi Kingowi Jr. i Malcolmowi X.

W porównaniu do poprzednich serii, które koncentrowały się na jednostkach ze świata nauki i sztuki, tym razem producenci najnowszego "Geniusza" ilustrują kluczowe postacie w społeczno-politycznej historii Stanów Zjednoczonych. Seria pokaże Martina Luthera Kinga Jr. oraz Malcolma X i porówna odmienne sposoby działania, które przyświecały obu aktywistom w drodze po wolność. Co ważne, producenci dużo uwagi poświęcą żonom obu mężczyzn -- Corettę Scott King (w tej roli Weruche Opia) i Betty Shabazz (Jayme Lawson) -- doceniając ich rolę w walce na rzecz równouprawnienia.Serial "Geniusz: Martin Luther King Jr. i Malcolm X" ukazuje intymne spojrzenie na życie mężów, ojców, braci i synów. W serialu nie brakuje również wielkich wydarzeń historycznych z udziałem aktywistów, takich jak choćby słynne przemówienie, w którym padły słowa "Miałem marzenie". Szeroko zaprezentowane kulisy z życia działaczy ukazują ich zdumiewający geniusz, który napędzał w dążeniach do tego samego celu -- uzyskania pełni praw przez miliony obywateli Stanów Zjednoczonych.Na czwartą część antologii "Geniusz" widzowie oczekiwali trzy lata. W przeszłości serial dwukrotnie święcił triumf na galach najważniejszych nagród telewizyjnych Emmy Awards (2018): Mathias Herndl otrzymał wyróżnienie za najlepsze zdjęcia, a zespół Bob Bronow, Mark Hensley i Tamás Csaba odebrał statuetki za udźwiękowienie.Premiera "Geniusz: Martin Luther King Jr. i Malcolm X" odbędzie się w soboty od 3 lutego o godz. 21:00 w National Geographic (po dwa premierowe odcinki).