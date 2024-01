"Cały ten Majdan". Radosław Majdan z nowym podcastem Przeglądu Sportowego Onet

Łukasz Szewczyk

• "Cały ten Majdan" to nowy podcast, w którym Radosław Majdan, były piłkarz i znany sportowiec, porozmawia z gośćmi o ich sukcesach i porażkach, a także o ich sposobach osiągania celów.

• W nowym podcaście autor zaprasza do rozmowy osoby z różnych środowisk: naukowców, sportowców, przedstawicieli biznesu, a także celebrytów.

Prowadzący do każdego odcinka zaprasza dwie osoby, które coś łączy: miłość, praca, biznes, pasja - coś co powoduje, że jeden, a może więcej z tych tematów splata ich losy i tworzy z nich "parę". Prowadzący zapyta gości o codzienne nawyki, strategie radzenia sobie ze stresem, sposoby na zwiększenie produktywności i inne tematy związane z osiąganiem sukcesu. Porozmawia o tym, co łączy gości jako parę.- mówi Radosław Majdan, autor podcastu "Cały ten Majdan" oraz dziennikarz Przeglądu Sportowego Onet.- dodaje Radosław Majdan.Wśród zaproszonych do podcastu gości znaleźli się między innymi: Omena Mensah i Rafał Brzoska, Szymon Marciniak i Tomasz Listkiewicz czy Michał i Marcin Żewłakow.Nowe odcinki podcastu "Cały ten Majdan" będą publikowane w Onet Audio oraz w serwisie Przegląd Sportowy Onet w każdy piątek o godz. 20:00.