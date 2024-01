Pierwszy zwiastun nowego serialu Playera "Klara". Premiera wiosną (wideo)

Łukasz Szewczyk

• W duchu trwającego karnawału Player zaprezentował pierwszy teaser słodko-gorzkiego serialu obyczajowego w gwiazdorskiej obsadzie - "Klara".

Już za kilka tygodni Player zaprosi swoich użytkowników na pierwszą premierę pod marką Player Original w tym roku. "Klara", o którym mowa, to słodko-gorzki serial obyczajowy z przymrużeniem oka, będący odcinkową adaptacją debiutu pisarskiego Izabeli Kuny pod tym samym tytułem.W czwartek 25 stycznia podczas porannego programu "Dzień Dobry TVN" widzowie zobaczyli pierwszy teaser "Klary". Spot idealnie wpisuje się klimatem w trwający właśnie okres karnawału. A także oddaje ducha serialu i jest przedsmakiem tego, co czeka na użytkowników serwisu już wiosną. Promocji zwiastuna już od przyszłego tygodnia towarzyszyć będzie także konkurs z atrakcyjnymi nagrodami dla fanów Playera.Tytułowa Klara (Izabela Kuna) to dziewczyna, jakich wiele mijamy każdego dnia na ulicy, w sklepie czy na siłowni. Czterdzieste urodziny ma już za sobą. Podobnie jak małżeństwo i pewność, że po "i żyli długo, i szczęśliwie" jest ciąg dalszy, niekoniecznie z happy endem. Klara ma też toksyczną i wszystkowiedzącą matkę (Iwona Bielska), nieobecnego ojca, kota reproduktora oraz... problemy jak wszyscy. Ma też wiarę. Naiwną wiarę w to, że i na nią czeka spełnienie marzeń. Od kilkunastu lat jej serce bije i wariuje dla Aleksa (Adam Woronowicz) - niezbyt urodziwego prawnika, który ma jedną wadę - żonę! Serce jednak nie sługa... Na szczęście są jeszcze wspomagacze... I ten największy skarb - przyjaciele! Prawdziwi, sztuk dwie - Wronka (Katarzyna Warnke) i Wojtek (Piotr Adamczyk). Idealna ekipa do umierania i odradzania się na nowo."Klara" to serial autorstwa Marka Modzelewskiego (scenarzysta obu części "Teściów") rozwijany we współpracy z działem Produkcji Fabularnej TVN Warner Bros. Discovery, na którego czele stoją Marta Grela-Gorostiza i Łukasz Poniński. Projekt reżyseruje Łukasz Jaworski, a za zdjęcia odpowiada Paweł Flis. Pionem scenograficznym kieruje Marcelina Początek-Kunikowska, kostiumowym Pola Gomółka, a charakteryzatorskim Kinga Krulikowska. Kierownikiem produkcji jest Tomasz Parnowski, a reżyserką obsady Magdalena Szwarcbart. Producentkami są Izabela Kuna (producent kreatywny) oraz Karolina Izert (TVN WBD)."Klara" wiosną tylko w Playerze