"Świnki trzy". Pijanowski, Szewczyk i Zientarski razem na antenie Radia Pogoda

Łukasz Szewczyk

• Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Zientarski ponownie razem na antenie.

• Poprowadzą nowy sobotni program "Świnki trzy w Radiu Pogoda".

Słynne trio autorów i gospodarzy legendarnego programu telewizyjnego "Jarmark" dołącza do zespołu Radia Pogoda. Krzysztof Szewczyk, Wojciech Pijanowski i Włodzimierz Zientarski w każdą sobotę między 18:00 a 20:00 zaproszą na autorską audycję "Świnki trzy w Radiu Pogoda". Dwie godziny wspomnień, zabawnych anegdot i opowieści nawiązujących do realiów i absurdów czasów PRL-u. Wszystkie programy będą miały swój motyw przewodni, a doborem muzyki zajmie się sam Krzysztof Szewczyk.Podczas trwania audycji słuchacze będą mogli zadawać pytania prowadzącym poprzez telefoniczną sekretarkę (22 444 40 04) oraz w mediach społecznościowych. W każdą ostatnią sobotę miesiąca trio prowadzących postara się odpowiedzieć na wszystkie z nich.Premierowy odcinek programu już 27 stycznia w Radiu Pogoda."Jarmark" to pierwszy telewizyjny program rozrywkowy epoki PRL, który nawiązywał do zachodnich wzorców. Ukazywał się w latach 1983-1986 i bił rekordy popularności. Stanowił "okno na świat" w szarych czasach dopiero zakończonego stanu wojennego. Audycja była emitowana raz w tygodniu, najpierw w poniedziałki, a później w piątki w TVP2. Realizowano ją na żywo i nie rejestrowano, dlatego do dziś nie zachował się żaden z odcinków.