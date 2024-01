Nowy sezon "Daleko od miasta" w Canal+ Domo

Łukasz Szewczyk

• Czy życie na uboczu naprawdę pozwala nam zwolnić i pozbyć się stresującego hałasu i zgiełku?

• A może mieszkanie na wsi okaże się być dalekie od sielskich wyobrażeń "mieszczuchów"?

Seria dokumentalna, którą Polacy pokochali do tego stopnia, że właśnie ukazuje się jej jedenasty sezon. Agnieszką Pajączkowska jako prowadząca czuje się jak ryba w wodzie i będzie w stanie zestawić własne doświadczenia z tymi, jakie mają bohaterowie programu, gdyż sama niedawno przeniosła się na izerską wieś. W trakcie programu widzowie dowiedzą się, jak naprawdę wygląda przeprowadzka z dużych miast na tereny mniej zaludnione, opowiedziana z perspektywy osób, które takową przeszły. Każdy odcinek wiąże się z zupełnie inną historią; bohaterowie mieli różne powody, które przekonały ich do zmiany swojego życia o 180 stopni, niektórzy z nich napotkali niespodziewane problemy związane z rozpoczęciem życia na prowincji, każdy z nich zdecydował się na nieco inną profesję wykonywaną z nowego miejsca na ziemi.Prowadząca przejedzie kraj wzdłuż i wszerz, odwiedzając kryjące niesamowite historie wsie i ich mieszkańców. Widzowie wraz z kamerą zajrzą na prowincje m.in. w Małopolsce czy na Żuławach, Mazurach, Podlasiu i Suwalszczyźnie.Każdy odcinek poświęcony jest innym bohaterom i ich miejscu. Widzów zawsze najbardziej ciekawi jak to jest przenieść się na wsi i czym zajmują się tamtejsi mieszkańcy. W trakcie 10-odcinkowej serii oglądający poznają m.in. parę prowadzącą rodzinną uroczą farmę o nazwie Osiołkowo, oferującą noclegi w eko jurcie i jak sami mówią "czułe spotkania z osiołkami".W innym odcinku Agnieszka spotka się z bohaterami, którzy mieszkając na wsi, rozpoczęli własny biznes z ekologicznymi produktami, stworzonymi na bazie naturalnych składników, do pielęgnacji ciała i włosów, oraz z artykułami spożywczymi. Ponadto, para prowadzi serię warsztatów dla pasjonatów korzystania z tego, co natura dała, aby jak najlepiej dbać o swoje ciało i duszę.No więc jak to jest mieszkać "Daleko od miasta?" Ilu bohaterów, tyle historii. Na wyjątkowe spotkania z każdym z nich, w trakcie których odpowiedzą na to pytanie, zapraszamy od 27 stycznia o 18:30 w Canal+ DOMO oraz w serwisie Canal+ online.