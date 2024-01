"Nowa Zelandia: wyspy mityczne". Urzekająca podróż z Polsat Viasat Nature

Łukasz Szewczyk

• Urzekająca podróż do dalekiej południowo-zachodniej części Polinezji

• Nowa seria na Polsat Viasat Nature

Nowa Zelandia jest pięknym, ale niebezpiecznym miejscem do życia - to jeden z najbardziej aktywnych geologicznie krajów na Ziemi. 1. odcinek serii przedstawia najstarsze i najdziwniejsze gatunki zamieszkujące Nową Zelandię i ożywia historię powstania ich spektakularnego terytorium. Opowiada o drapieżnikach z epoki jurajskiej, które nadal prześladują tutejsze starożytne lasy. W tym odcinku poznamy też zadziwiające stworzenia i odważnych ludzi, przygotowanych na wyzwania, jakie stawia przed nimi ich ojczyzna. Ptaki kiwi składające ogromne jaja, pingwiny żyjące w lasach... Nawet udomowione zwierzęta żyją tu inaczej - psy pasterskie dowożone są do pracy śmigłowcami.W drugim odcinku udamy się w podróż na najbardziej ekstremalną i efektowną Wyspę Południową, gdzie pomysłowe dzikie zwierzęta wykorzystują radykalne rozwiązania, aby przetrwać. Znajdują się tam jedne z najszybciej wznoszących się gór na świecie, Alpy Południowe. To historia najdzikszych miejsc w kraju i najbardziej wytrwałych pionierów - od hiperinteligentnych papug po magiczne konstelacje świecących robaków oraz złowrogie ślimaki posiadające zęby.Ostatni odcinek tej fantastycznej przygody ujawnia zaskakującą i wzruszającą historię nowych przybyszów w Nowej Zelandii i opowiada o kształtowaniu się kraju, który znamy dzisiaj. Ta wyjątkowa kraina była jednym z ostatnich lądów, które zostały odkryte i zasiedlone przez ludzi. Na jej życiodajnej i żyznej ziemi, prawie wszystko, co tu przywieziono, świetnie się rozwija i kwitnie - często z zaskakującymi efektami. To poruszająca historia zmieniających się losów dzikiej przyrody Nowej Zelandii od czasu przybycia ludzi, opowiedziana poprzez doświadczenia rodzimych gatunków - w szczególności charyzmatycznej i osobliwie gigantycznej, nielotnej papugi."Nowa Zelandia: wyspy mityczne" to spektakularna eksploracja jednego z najpiękniejszych krajów na Ziemi i jego niesamowitej dzikiej przyrody - premiera serii już w poniedziałek 5 lutego o godzinie 20:00 na Polsat Viasat Nature.