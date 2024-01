Adamek kontra Chalidow. Gala KSW Epic w Canal+ Online

Łukasz Szewczyk

• XTB KSW Epic to wydarzenie, którego zwieńczeniem będzie walka dwóch sportowych legend.

• Tomasz Adamek w pojedynku bokserskim zmierzy się z Mamedem Chalidowem.

• Transmisję będzie można śledzić w serwisie streamingowym Canal+ Online oraz KSWEPIC.TV.

Federacja KSW, z okazji dwudziestej rocznicy powstania, szykuje specjalne wydarzenie. Gala XTB KSW Epic będzie nawiązywać do historii Konfrontacji Sztuk Walki, a jej zwieńczeniem będzie starcie dwóch sportowych legend. Niesamowity pojedynek ikon światowego sportu, które swoimi osiągnięciami zyskały międzynarodową sławę.W bokserskim starciu zakontraktowanym na sześć rund Mamed Chalidow, największa gwiazda polskiego MMA, zmierzy się z Tomaszem Adamkiem, mistrzem i pięściarską gwiazdą bokserskich ringów. XTB KSW Epic będzie pierwszą galą organizacji KSW w historii, która składać się będzie z walk w różnych formułach, a sama karta walk robi ogromne wrażenie.Transmisja z gali dostępna będzie tylko w serwisie streamingowym Canal+ Online oraz KSWEPIC.TV. Wykupując dostęp do gali w Canal+ Online w cenie 39,99 zł widzowie będą mogli śledzić przebieg tego wydarzenia, co więcej, otrzymają również miesięczny dostęp do oferty Canal+ Seriale i Filmy. Serwis streamingowy CANAL+ online to nie tylko wydarzenia sportowe na żywo, ale również seriale i filmy dokumentalne o sportowcach. Sprzedaż ruszy w poniedziałek 5 lutego 2024 roku.27 stycznia o godzinie 17:00 odbędzie się trening medialny przed galą XTB KSW Epic, który transmitowany będzie na kanale YouTube CANAL+ SPORT oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Gala XTB KSW Epic idealnie wpisuje się w już bogate portfolio dyscyplin, które można śledzić w CANAL+ i CANAL+ online.