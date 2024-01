Netflix na luty. "Rojst Millenium", "Zabij mnie, kochanie", "Love Never Lies Polska 2" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Premiery Netflixa na luty 2024

"Rojst Millenium" / Fot. Netflix

Netflix - wykaz premier na luty 2024 roku:

Polskim wydarzeniem miesiąca Netflixa będzie premiera serialu(od 28 lutego). Zbliża się rok 2000. Władze badają sprawę wstrząsającego morderstwa, szkieletu w lesie na Grontach i serii przerażających porwań.Kolejna polska propozycja komedia(od 13 lutego). Kiedy los uśmiecha się do Natalii i Piotra, ich małżeństwo ma wreszcie szansę wyjść z kłopotów, a oni postanawiają zostać razem -- dopóki śmierć ich nie rozłączy.Z drugim sezonem powróci także(od 7 lutego). Sześć par wystawia swoją miłość na próbę, zamieszkując razem w willi, gdzie przez kilka tygodni ich prawdomówność sprawdzana jest przez nowoczesny wykrywacz kłamstw. Uczestnicy za każde kłamstwo stracą, a za mówienie prawdy otrzymają pieniądze. Program wygra para, która będzie ze sobą najbardziej szczera.(od 14 lutego). W walentynki nastolatka spotyka się ze swoim chłopakiem z internetu, a Boner zbiera się na odwagę, by umówić się ze swoją miłością w spożywczaku.SERIALWśród pozostałych serialowych premier między innymi(od 8 lutego). Emma i Dexter spędzają razem noc po rozdaniu dyplomów i ich drogi się rozchodzą -- ale ich losy nadal pozostają ze sobą związane. Na podstawie powieści Davida Nichollsa.(od 22 lutego). Woda. Ziemia. Ogień. Powietrze. Dawno temu cztery narody żyły razem w harmonii -- ale potem wszystko się zmieniło. Aktorska interpretacja popularnego serialu animowanego.(od 2 lutego). Obdarzony wielką wyobraźnią chłopiec stawia czoła swoim lękom podczas niezapomnianej podróży przez noc z nowym przyjacielem -- uśmiechniętym olbrzymem o imieniu Ciemność.(od 5 lutego). Podła Rubena chce zamknąć wspaniałą szkołę krainy Oz i zatrzymać całą magię dla siebie -- na szczęście Dee i jej przyjaciele wkraczają do akcji.FILM(od 14 lutego). Dziennikarka sportowa z Nowego Jorku nieoczekiwanie zakochuje się w obiekcie swojego romantycznego zagrania. Czy zerwie ze swoimi dotychczasowymi przyzwyczajeniami?(od 23 lutego). Raquel i Ares nie mogą o sobie zapomnieć, chociaż oboje mają już innych partnerów. Czy w ostatnim rozdziale trylogii -- na przekór rodzinnej presji -- znowu zostaną parą?DOKUMENT(od 9 lutego). Zaskakujący dokument o mechaniku, który po raz pierwszy próbuje sił w randkowaniu online i poznaje kobietę, która traktuje związki śmiertelnie poważnie.(od 16 lutego). Co stało się po ucieczce Einsteina z nazistowskich Niemiec? Ten wykorzystujący materiały archiwalne dokument to studium umysłu udręczonego geniusza.• od 2 lutegoPorozmawiajmy o ChuOrion i Ciemność• od 5 lutegoDee i przyjaciele w krainie Oz• od 7 lutegoLove Never Lies Polska, Sezon 2, część 2Luz: Światło sercaRaël: Prorok przybyszów z kosmosu• od 8 lutegoJeden dzień• od 9 lutegoZabójczy paradoksPopiółNie odwracaj wzrokuKochanka, stalkerka, zabójczyni• od 13 lutegoZabij mnie, kochanieTaylor Tomlinson: Have It AllSunderland aż po grób: Sezon 3• od 14 lutegoHistoria miłosna z SowetoZagrywkiBogdan Boner: WalentynkiLecznica złamanych sercDobrego dnia, Verônico: Sezon 3Miłość jest ślepa: Sezon 6• od 15 lutegoDom ninjaAlRawabi School for Girls: Sezon 2Bitwa singielekThe Vince Staples ShowMały Nicolás: Życie kanciarza: Miniserial• od 16 lutegoEinstein i bombaZapadliskoKomediowy chaos• od 19 lutegoRhythm + Flow: Włochy• od 20 lutegoMike Epps: Ready to Sell Out• od 21 lutegoZdradzę Ci sekret• od 22 lutegoAwatar: Ostatni władca wiatru• od 23 lutegoPrzez moje okno: Znów cię widzęMea CulpaFormuła 1: Jazda o życie: Sezon 6• od 24 lutego30. gala nagród SAG• od 28 lutegoRojst MilleniumKod 8: część 2Amerykański spisek: Sprawa Ośmiornicy• od 29 lutegoAplauzTYTUŁY NA LICENCJI:Kevin sam w domu (od 1 lutego)Kevin sam w Nowym Jorku (od 1 lutego)Jesienni zabójcy (od 1 lutego)Kraina Jane Austen (od 1 lutego)Dr House 1-8 (od 1 lutego)Ostatniej nocy w Soho (od 3 lutego)Kajtek czarodziej (od 4 lutego)Diabeł ubiera się u Prady (od 7 lutego)Figurant (od 7 lutego)Twój Simon (od 15 lutego)