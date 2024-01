SkyShowtime zapowiada "Apples Never Fall" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Serial "Apples Never Fall" jest adaptacją powieści Liane Moriarty opublikowanej w Polsce pod tytułem "Niedaleko pada jabłko", która znalazła się na szczycie listy bestsellerów "New York Timesa".

• Główne role zagrali Annette Bening, Sam Neill, Alison Brie, Jake Lacy, Conor Merrigan-Turner i Essie Randles.

Serwis SkyShowtime zaprezentował pierwsze zdjęcia z serialu "Apples Never Fall", który w 2024 r. będzie można zobaczyć wyłącznie na tej platformie. Wkrótce zostanie ujawniona data premiery.Serial oparty jest na bestsellerze "New York Timesa" opublikowanym w Polsce pod tytułem "Niedaleko pada jabłko" autorstwa Liane Moriarty. Jest to historia o pozornie idealnej rodzinie Delaneyów. Byli trenerzy, Stan (Sam Neill) i Joy (Annette Bening), sprzedali swoją renomowaną szkołę tenisa i są gotowi wejść w złotą jesień swojego życia. Z radością oczekują spędzenia czasu z czwórką dorosłych już dzieci (Alison Brie, Jake Lacy, Conor Merrigan -Turner, Essie Randles). Wszystko jednak zmienia się, kiedy do ich drzwi puka ranna młoda kobieta, wnosząca do ich życia adrenalinę, za którą tak tęsknili. Gdy pewnego dnia Joy niespodziewanie znika, jej dzieci zmuszone są do ponownego przyjrzenia się tzw. idealnemu małżeństwu swoich rodziców - tym razem w obliczu wychodzących na jaw mrocznych rodzinnych sekretów.- mówi Melanie Marnich, pełniąca obowiązki scenarzystki, showrunnerki i producentki wykonawczej- dodaje Marnich.- komentuje David Heyman, producent wykonawczy.