Koncert "Doda. Dream Show - Aquaria Tour" w Polsat Box Go

Łukasz Szewczyk

"Aquaria Tour" to półtorej godziny muzycznej uczty na światowym poziomie. Widowisko dopięte na ostatni guzik. Tancerze, wizualizacje, efekty specjalne, scenografia, stroje. Specjalni goście, hitowe duety, w tym ten ze Smolastym - w piosence "Nim zajdzie słońce". A w centrum wydarzeń niebanalna, wyrazista i szalenie utalentowana artystka. Doda nie pozostawia złudzeń, kto króluje na rodzimej scenie.Koncert stanowi przegląd ostatnich hitów artystki. Uskrzydlona Doda w anielskiej kreacji zaśpiewała "Pewnie już wiesz", a fani oszaleli, słysząc pierwsze takty piosenki "Melodia ta". Królowa zatańczyła z aniołami i zaprezentowała "Fake Love". Jak zwykle przykuwała uwagę odważnymi kreacjami podkreślającymi zgrabną figurę, odważnie prezentowała także wdzięki w rytm "Drinking".Podczas show nie zabrakło elementów prowokacji. -- artystyczny manifest Dody przeplata kolejne odsłony koncertu.Za reżyserię przedsięwzięcia odpowiada Doda i Michał Pańszczyk. Choreografię przygotowała Magda Brdey.Koncert "Doda. Dream Show - Aquaria Tour" będzie dostępny od 15 lutego 2024 roku w pakiecie Polsat Box Go Premium w serwisie Polsat Box Go.Przygotowania artystki do serii koncertów trwały 8 tygodni, a widzowie mogli je obserwować w programie "Doda. Dream Show". Wszystkie odcinki programy dostępne są w Polsat Box Go.