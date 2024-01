Finał kultowego serialu Netflixa. Zwiastun "Rojst Millenium" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Grzechy przeszłości karmią dzisiejsze potwory.

• Netflix prezentuje zapowiedź finału kultowego serialu w reżyserii Jana Holoubka

Dawid Ogrodnik w serialu Netflixa "Rojst Millenium" / Fot. R. Pałka

Pod koniec lutego widzowie odkryją wszystkie tajemnice w trzymającym w napięciu i pełnym akcji finale trylogii "Rojst". Podobno wszystkie ścieżki prowadzą do lasu na Grontach. Tym razem dowiemy się, kto nimi kroczył w przeszłości i nadał bieg wydarzeniom, których echo prześladuje każdego, przed laty i dziś. Bo potwory czają się nie tylko w ciemności - są wśród nas i przekonają się o tym dobrze znani widzom, jak i zupełnie nowi bohaterowie. Rozpocznie się walka o prawdę, ale znajdą się też tacy, którzy za wszelką cenę będą chcieli, aby na dobre pogrzebać grzechy przeszłości... Przewodnikiem po meandrach początków brutalnego świata będzie enigmatyczna postać Kierownika hotelu Centrum, stawiającego pierwsze kroki w swojej przebojowej karierze, w którego wciela się brawurowo Filip Pławiak.U progu millenium stare sprawy zyskają drugie dno, ale zanim wyjdą na jaw, mieszkańcy, policja i władze w mieście na Grontach zmierzą się z zupełnie nowymi zbrodniami, kryminalnymi historiami i nieoczywistymi tropami. Rozwikłanie tajemnicy stojącej za zniknięciem Wandy Zarzyckiej stanie się głównym celem nie tylko jej ojca Piotra (Dawid Ogrodnik), ale również sierżant Anny Jass (Magdalena Różczka), która powróci do miasta po osobistych przejściach. Adam Mika (Łukasz Simlat), który pragnie rozwiązać swoją ostatnią sprawę, za cel postawi sobie rozwikłanie przyczyny śmierci dziewczynki znalezionej w miejscowym lesie. Bystry i wnikliwy policjant Dzidzia, który awansował po sukcesie ostatniego śledztwa, pokieruje sprawą śmierci w hotelu Centrum. Natomiast Wanycz (Andrzej Seweryn) stanie się źródłem informacji dla dziennikarzy, policji i zastępczyni prokuratora Matwiejskiej (Marianna Gierszewska). W sześcioodcinkowym "Rojst Millenium" odkryjemy też losy honorowego Jassijeja, w którego na przestrzeni dwóch planów czasowych (60. i 90.) wcielają się Janusz Gajos i Tomasz Schuchardt.Premiera serialu "Rojst Millenium" 28 lutego 2024 roku na platformie Netflix.Fani mrocznego i dusznego świata dramatu kryminalnego autorstwa Jana Holoubka i Kaspra Bajona, dostaną kolejną historię z elementami czarnego humoru. Ale "Rojst Millennium" może być też początkiem intrygującej przygody z popularnych polskich serii kryminalnych. Widzowie, którzy dopiero zdecydują się rozpocząć swoją podróż do tajemnic trylogii Rojst i odkrywać kryminalne zakamarki miasta na Grontach, mogą powrócić do "Rojst" i "Rojst'97" w serwisie Netflix.