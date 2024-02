TVN wiosną stawia na nowości

Łukasz Szewczyk

• Wiosną telewizja TVN stawia nowe światowe formaty oraz telewizyjne hity

Na początek sezonu dwie długo wyczekiwane nowości. W o obu programach głośno jest już od miesięcy. Widzowie będą mogli zobaczyć premierowe odcinki w paśmie wieczornego prime-time'u.to format, który zelektryzował świat. Jego formuła inspirowana jest popularną grą Mafia, w której uczestnicy zostają podzieleni na "lojalnych" i "zdrajców". Ich misją jest ukończenie serii wyzwań, a tym samym zdobycie nagrody pieniężnej. Zadaniem tytułowych zdrajców będzie wyeliminowanie "lojalnych". Natomiast Ci zrobią wszystko, żeby jako pierwsi zdemaskować swoich przeciwników, a przede wszystkim - ochronić siebie. Od tej pory, każdy zawodnik obiera własną strategię gry. Program prowadzi Malwina Wędzikowska.Druga z nowościto wyjątkowy program - pełen kolorów, lśniącego brokatu, eleganckich cekinów, wysmakowanego blichtru oraz wspaniałej zabawy. W nowym przełomowym show zobaczymy sześciu śmiałych przedstawicieli show-biznesu, którzy będą musieli wykazać się otwartością, odrobiną szaleństwa i... odkryć w sobie wewnętrzną Królową! A wszystko to pod okiem mentorek - największych gwiazd polskiej sceny Drag oraz wymagającego jury. "Czas na Show. Drag Me Out." to kolejny format wpisujący się w wartości TVN Warner Bros. Discovery, promujący różnorodność i inkluzywność.Do takich formatów zalicza się również program. Jesienią widzowie mogli zobaczyć dwa pierwsze odcinki, których gośćmi byli Robert Makłowicz i Natalia Kukulska. Spotkały się one nie tylko z dużym zainteresowaniem widzów, ale przede wszystkim przyczyniły się do zwiększenia świadomości oraz zapoczątkowały społeczną dyskusję na temat autyzmu. "Autentyczni" to program, w którym osoby ze spektrum wcielają się w rolę dziennikarzy, przeprowadzając wnikliwe i niekonwencjonalne wywiady. Wiosną program powróci z nowymi gośćmi. Niezmiennie w rolę moderatora wcieli się niezastąpiony Maciej Stuhr.Wiosna w TVN to również, czyli nowa odsłona najbardziej popularnego kulinarnego show na świecie! Obok Doroty Szelągowskiej, Michela Morana i Tomasza Jakubiaka w programie w roli prowadzącego zadebiutuje popularny influencer kulinarny Michał "Rozkoszny" Korkosz. W pierwszych dwóch odcinkach jury spośród kilkudziesięciu chętnych wybierze najlepszą czternastkę, która będzie miała możliwość dalej walczyć o tytuł pierwszego MasterChefa wśród nastolatków.TVN przygotował również coś specjalnie dla fanów sportowych zmagań i zaciętej rywalizacji. W programieMałgorzata Rozenek-Majdan podejmuje wyzwania rzucane jej przez osoby ze świata sportu, filmu czy dziennikarstwa. Zarówno Małgosia jak i jej konkurenci muszą sprawdzić się w wybranej dyscyplinie. Co ważne, ma być ona odległa od wykonywanego przez nich zawodu czy rodzaju uprawianego sportu. Oboje mają tylko cztery tygodnie na przygotowanie się do ekstremalnego i zupełnie nowego dla siebie zadania. Wspierają ich w tym eksperci - psycholog sportowy oraz wykwalifikowani trenerzy.powróci na antenę w nowym wydaniu! Za stołem jurorskim 15. edycji show zasiądą Agnieszka Chylińska, Marcin Prokop oraz Julia Wieniawa. Odmieniony skład jury to jednak nie koniec niespodzianek - program poprowadzi wyjątkowy duet - Agnieszka Woźniak-Starak oraz Jan Pirowski. TVN ma tez niespodziankę dla wszystkich fanów Marcina Prokopa. W tym sezonie powróci z kolejnym sezonem. Prowadzący wybierze się w kolejną podróż po Stanach Zjednoczonych, by odkryć przed widzami niezwykłe historie bohaterów poszukujących własnej recepty na szczęście.Na antenie TVN nie może oczywiście zabraknąć najlepszych seriali. Tej wiosny widzowie będą mogli zobaczyć 3. sezon serialuoraz premierowy sezon serialu produkcji HBO